TRT1 Gönül Dağı oyuncusu herkesi ağlattı.. Herkesin içi sızladı

Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ederken iki haftadır yayınlanamıyor. Dizideki oyuncular Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bölge için seferber oldular.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar herkesi ağlattı.

Bir çok TV kanalının ortak yayınla ekrana getirdiği Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında telefonla yardım toplayan ünlüler arasında yer alan Ferdi Sancar'ın yapacağı bağışı sunucu Pelin Çift ekran başındaki seyircilerle paylaştı.

OYUNCU BAĞIŞI DUYURMAK İSTEMEDİ

Pelin Çift ünlü oyuncunun bunu söylemek istemediğini ancak böyle bir hareketi herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğü için canlı yayında açıkladı.

Pelin Çift oyuncu Ferdi Sancar'ın 98 model bir arabası olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Ardından sözü Ferdi Sancar aldı ve şu ifadelere yer verdi;

"Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var ben onu yaptırıp öyle satacağım." ifadelerine yer verdi.

Ferdi Sancar'ın aracını telefon ile yayına bağlanan Başkent İnşaat sahibi Uğur Vergili 500 bin TL karşılığında aldığını ve arabanın oyuncuda kalabileceğini açıkladı..

Ferdi Sancar'ın bu davranışı ekran başındaki seyircilerin içini sızlattı.

BABAM SINIFTA KALDI DİZİSİYLE ÜNLENMİŞTİ

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın ünlendiği dizi de dikkat çekiyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Babam Sınıfta kaldı dizisiyle geniş kitlelere ulaşmıştı.

Babam Sınıfta Kaldı, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in yaptığı, 7 Temmuz 2013 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan komedi ve gençlik türündeki Türk televizyon dizisiydi. Dizinin başrollerinde Cem Davran, Melis Tüzüngüç, Mesut Yar ve Defne Samyeli gibi ünlü isimler yer alıyordu.