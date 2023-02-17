Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinden 1 iyi 1 kötü haber! Beklenmiyordu...

Kahramanmaraş merkezli depremler ülke genelinde büyük üzüntüye yol açarken TV kanallarının yayın akışında da bazı değişiklikler yaşandı.

Bir çok TV kanalı gibi Star TV'de yayın akışını değiştirmek zorunda kalmıştı.

BU AKŞAM YALI ÇAPKINI VAR MI?

Seyircilerin merak ettiği soru yanıt buldu. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi önümüzdeki hafta yayınlanacak.

YENİ İSİMLER KADROYA KATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre; Yalı Çapkını dizisine 2 yeni isim katılıyor. Hikayeyi alt üst edecek bu gelişmeyi seyirciler hiç beklemiyorlardı.

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün haftaya ekrana gelip gelmeyeceği yarın belli olacak. OGM Pictures imzalı dizinin son bölümünde Seyran’ın (Afra Saraçoğlu) Pelin’i (Buçe Buse Kahraman) yalıdan kovması büyük ses getirmişti. Yeni bölümde Seyran, Pelin’le yüzleşecek. Bu arada evdeki dengeler değişecek. Dizinin ekibine de 2 değerli oyuncu katılacak.

Cenan Çamyurdu ile Uğur Demirpehlivan fenomen dizide seyirci karşısına çıkacak.

HAZİRAN'DA FİNAL İDDİALARI

Öte yandan dizinin haziran ayında final yapacağına yönelik iddiaları Gerçek Gündem araştırdı. Kanal yönetimi iddiaları doğrulamadı. Yalı Çapkını dizisi gelecek sezonda da devam edecek diziler arasında yer alıyor.

Bu sezon en çok izlenen diziler arasında ilk sırada yer alan Yalı Çapkını dizisi 30'dan fazla ülkeye de satılmıştı.