Kuyumcular artık satın almıyor! 81 ilde geçerli yeni uygulama

Türkiye'de geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için kuyumcular dikkat çeken bir karar aldı. Kuyumcular dolandırıcılık riskini önlemek için kesme altını satın almayacaklarını duyurdular. Uygulama 81 ilde geçerli durumda

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Kuyumcular artık satın almıyor! 81 ilde geçerli yeni uygulama

Türkiye'de geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın için kuyumcular önemli bir karar aldı. Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinde sona gelindiği ve bundan sonra faizlerde düşüş olacağı beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken dolandırıcıların da altına yöneldiği gözlemlendi. Bu durum dolandırıcılık vakalarının artmasına neden oldu. Kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla kesme altını satın almayacaklarını duyurdu...

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KESME ALTINDA BARKOD VE SERİ NUMARA BULUNMUYOR

Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor.

Kuyumcular artık satın almıyor! 81 ilde geçerli yeni uygulama - Resim : 2

KUYUMCULAR UYARDI

Halk TV'de yer alan habere göre, kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Paketli altında seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali daha düşük.

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KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altın, kuyumcular tarafından üretilen ve gramı tartılarak satılan bir altın türüdür. Bu altınların özellikleri arasında üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması yer almaktadır. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak tercih edilen kesme altın, genellikle yatırım amaçlı alınmakta ve satılmaktadır

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