Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi?

GÖZLER FED'DE

Ayrıca küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif seyir izledi.