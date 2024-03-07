Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi?
Citigroup, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tahminlerini yukarı yönlü revize eden Citigroup, önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatları tahmininde bulundu.
Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, artan dolar kuru altın fiyatlarını destekledi.
Dolar kurunun artması sonrası TL'nin negatif getirisinden korunmaya çalışan yatırımcıların altına olan talebi arttı.
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Söz konusu gelişmeler sonrası serbest piyasa ile kuyumcu piyasası arasındaki makas açılırken, Kapalıçarşı'da gram altının satışı 2 bin 329 TL'yi görerek rekor tazeledi. Serbest piyasada ise gram altın 2 bin 194 TL'den işlem görüyor.
GÖZLER FED'DE
Ayrıca küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif seyir izledi.
Powell'ın sözle yönlendirmeleri piyasalar tarafından pozitif karşılanırken, para piyasalarında Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 20 ve haziranda yüzde 68 ile fiyatlanıyor.
ALTIN FİYATLARININ YÖNÜ NERESİ?
Yaşanan gelişmeler sonrası Citigroup, önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatları tahmininde bulundu.
Citigroup önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.
ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE
Öte yandan altın fiyatları, Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine ilişkin göstergeler ile rekor tazelerken, altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 159 dolardan alıcı buluyor.