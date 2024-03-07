Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi?

Citigroup, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tahminlerini yukarı yönlü revize eden Citigroup, önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatları tahmininde bulundu.

Altın Altın fiyatları Ons Altın
Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi? - Resim: 1

Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, artan dolar kuru altın fiyatlarını destekledi.

1 8
Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi? - Resim: 2

Dolar kurunun artması sonrası TL'nin negatif getirisinden korunmaya çalışan yatırımcıların altına olan talebi arttı.

2 8
Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi? - Resim: 3

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Söz konusu gelişmeler sonrası serbest piyasa ile kuyumcu piyasası arasındaki makas açılırken, Kapalıçarşı'da gram altının satışı 2 bin 329 TL'yi görerek rekor tazeledi. Serbest piyasada ise gram altın 2 bin 194 TL'den işlem görüyor.

3 8
Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi? - Resim: 4

GÖZLER FED'DE

Ayrıca küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif seyir izledi.

4 8
Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi? - Resim: 5

Powell'ın sözle yönlendirmeleri piyasalar tarafından pozitif karşılanırken, para piyasalarında Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 20 ve haziranda yüzde 68 ile fiyatlanıyor.

5 8
Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi? - Resim: 6

ALTIN FİYATLARININ YÖNÜ NERESİ?

Yaşanan gelişmeler sonrası Citigroup, önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatları tahmininde bulundu.

6 8
Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi? - Resim: 7

Citigroup önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.

7 8
Citigroup'un altın tahmini değişti: Önümüzdeki 3 ay ve 12 ay sonrası altın fiyatlarının yönü neresi? - Resim: 8

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE

Öte yandan altın fiyatları, Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine ilişkin göstergeler ile rekor tazelerken, altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 159 dolardan alıcı buluyor.

8 8