Ünlü otel devi iflasın eşiğine geldi! Türkiye'nin en çok konuşulanları arasındaydı

Türkiye'nin turizm sektöründe çılgın otel projeleri ile adını duyuran bir şirketin iflas ettiği açıklandı. 2013 yılında ortaya çıkan ve Arap sermayesi tarafından finanse edilen Sapanca'daki 2'si 5 yıldızlı, 1'i 7 otel projesi ile dikkatleri üzerine çeken Merosa şirketi, iflas başvurusu yaptı. Merosa şirketinin iflası, turizm sektöründeki risklerin ve belirsizliklerin bir göstergesi olarak gösteriliyor.

Kamusonhaber'in aktardığı habere göre; Geçtiğimiz yıllarda şirkete, Sapanca’da inşa edeceği otel projeleri için irtifak hakkı şirkete verilmişti.

Çılgın otel projesinin duyurulmasının ardından Ünlüce-Kuruçeşme'de başlayan bir otelin inşaatı heyelan sonucu durmuş ve diğer iki otelin inşaat süreci ise bir türlü başlamamıştı.

Yaşanan sürecin ardından borçlarını ödeyemeyen Merosa şirketi 2021 yılında konkordato ilan etmişti.

Konkordato komiseri olarak Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Sebahattin Karabinar'n atanmasına karar verilmişti

Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, konkordato sürecinin ardından şirketin iflasına karar verdi.