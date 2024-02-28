Türkiye'nin dev süt üreticisi iflas etti

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz vatandaşları vurduğu gibi işverenleri de vuruyor. Son olarak dev süt markasından iflas haberi geldi.

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Türkiye'nin dev süt üreticisi iflas etti

Konya merkezli ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle açtığı iflas istemi davasında mahkeme kararıyla iflasına karar verildi.

Yeniçağ'ın haberine göre mahkeme, Süt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına yönelik kararda şu ifadeleri kullandı:

"Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34’te açılmasına karar verilmiştir."

Bu zorlu ekonomik dönemde birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, Sel Süt de maalesef bu kervana katıldı. İşsiz kalan çalışanlar ise iş aramaya başladı.

Türkiye'nin dev süt üreticisi iflas etti - Resim : 1

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