İş görüşmesine giden karısını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de bir kadın, ayrı yaşadığı kocası tarafından canice katledildi.

İş görüşmesine giden karısını bıçaklayarak öldürdü

Olay dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir anlaşmazlık yaşayan ve ayrı yaşayan çiftlerden üç çocuk annesi Özlem Çankaya (44), iş görüşmesine gitmek için evden ayrıldı.

Bu esnada ayrı yaşadığı kocası A.Ç., Özlem Çankaya'yı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Özlem Çankaya'dan red cevabı alan kocası A.Ç., bıçakla karısının bulunduğu yere gitti.

İş görüşmesinden çıktığı öğrenilen Özlem Çankaya'nın yanına giden A.Ç., yaşanan tartışmanın ardından karısını defalarca bıçakladı. Özlem Çankaya kanlar içerisinde kalırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Karısını bıçaklayarak ağır yaralayan A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen Özlem Çankaya, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çankaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Özlem Çankaya'nın cenazesi daha sonra memleketi Aydın'a götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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