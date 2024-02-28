Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Şaban Sevinç küfür etti!

Gazeteci Şaban Sevinç, TV100'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda sinirlerine hakim olmadı. Sevinç canlı yayında Aykan Erdemir hakkında konuşurken küfür etti.

TARTIŞMA YAŞANDI

TV100'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı isimli tartışma programında tansiyon bir anda yükseldi. Gazeteci Şaban Sevinç, siyasal iletişimci Ferhat Murat'la bir tartışma yaşadı. Programda 2011-2015 tarihleri arasında milletvekili olan Aykan Erdemir ile ilgili konuşulurken Sevinç, "Aykan Erdemir CHP’den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte” ifadelerini kullandı.

Sevinç'in o anları sosyal medyada gündem oldu.