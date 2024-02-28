Emsal karar: WhatsApp mesajları delil sayıldı

Yargıtay'dan WhatsApp kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir karar geldi. WhatsApp'ta yapılan yazışmalar, mahkemede delil kabul edildi

Emsal karar: WhatsApp mesajları delil sayıldı

Artık WhatsApp kullananların ne konuştuğuna, kime ne söz söylediğine daha fazla dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yapılan yazışmalar delil kabul edildi.

YARGITAY'A TAŞINDI

Adana'da görülen bir ticaret davasında taraflardan biri WhatsApp yazışmalarını delil olarak sundu. Ancak mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Kanal D Haber'de yer alan habere göre, mahkemenin verdiği karar Yargıtay'a taşındı.

EMSAL KARAR GELDİ

Mahkeme, elde yazılı imzalı bir belge olmasa da WhatsApp yazışmalarını delil olarak kabul etti. Yerel mahkemenin verdiği kararı da bozdu. Böylece Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği emsal bir karara imza attı. Avukat Alperen Kadıoğlu "Yargıtay'ın kararı sonrası yerel mahkemeler artık WhatsApp yazışmalarını kesin delil olarak kabul etmesi gerekiyor" dedi.

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