Ankara'da askerleri taşıyan servis aracı devrildi
Ankara'da askerleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu bir asker yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Saraycık rampası mevkisinde Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı servis aracı sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
14 askerin bulunduğu araçta yaralanan 1 asker kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tek taraflı kapanan yol aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.