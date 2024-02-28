24 saatte 8 kadın katledildi!

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Son 24 saatte 7 kadın öldürüldü, 1 kadın ise yaşam savaşını kaybetti.

İzmir, Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'da toplam 8 kadın, erkek şiddetinin kurbanı oldu. Olaylarda katiller ya mevcut ya da ayrıldıkları eşleri oldu.

• İstanbul Pendik’te yaşayan Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı Ümit Karlı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ümit Karlı gözaltına alındı.

• Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu Hatun Ekrem Aslan’ı silahla vurarak öldürdü.

• İstanbul Çekmeköy’de Emine Ülkü Araz adlı kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

• İzmir’de Özlem Çankaya ayrı yaşadığı erkek tarafından öldürüldü.

• Bursa’da Murat Demir, geçen yıl boşandığı 2 çocuk annesi Tuba Ateşci’yi, tabancayla vurarak öldürdü.

• Adıyaman Samsat’ta Kasım A., evli olduğu Tuğba A.’yı, bacanağı Abidin A. ve 9 yaşındaki Mustafa A.’yı tabancayla vurarak öldürdü.

• Denizli’de Afgan Nasım Gol Karımı simli kadın, evinde öldürüldü. Evli olduğu Mohammed Esmail Habibi suç aletiyle yakalandı.

• Erzurum’da cezaevinden firar eden Şafak Saydam’ın silahla vurduğu Elif Saydam yaşam savaşını kaybetti.