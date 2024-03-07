İnci Taneleri dizisinde Dilber herkesi ağlatacak! Kanal D'de üzücü karar

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ bu akşam yeni bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkıyor. Hikayenin hızlı ilerlemesine karar verildi ve bu durum seyircileri çok üzdü

İnci Taneleri dizisinde Dilber herkesi ağlatacak! Kanal D'de üzücü karar

Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı BKM imzalı dizi "İnci Taneleri", bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizidoktoru.com'un haberine göre, güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi deneyimli isimleri bir araya getiriyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.

7.Bölüm Özeti:

Azem Dilber’in başına gelenlerden derinden etkilenmiştir. Herkes olanların şokunu yaşamaktadır. Piraye’nin yaptığı iş teklifini kabul edip, etmemek de Azem’in aklını meşgul eder. Ama, Dilber’e destek olup toparlaması için çabalamakta, bir yandan da başına gelenlerin hesabını sormak için uğraşmaktadır. Bu tehlikeli yol, Dilber’e büyük bir hediye vermenin kapısını açacaktır. Cihan Doktor Elif’e ulaşabilmek için herkesten sakladığı en hassas hikayesini ona açar. Elif’in Cihan’a dair öğrendikleri duygularını karıştırır.

İnci Taneleri dizisinde Dilber herkesi ağlatacak! Kanal D'de üzücü karar - Resim : 1

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu "İnci Taneleri" dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dizi, Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi deneyimli oyuncuların da performanslarıyla dikkat çekiyor.

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