ATV'nin en sevilen dizisinde işler karışıyor! Aldatmak dizisinde zor karar

atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi ‘Aldatmak’ bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde seyircileri şaşkına çevirecek bir gelişme yaşanacak.

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ATV'nin en sevilen dizisinde işler karışıyor! Aldatmak dizisinde zor karar

Bu akşam, izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın üstlendiği dizisi 'Aldatmak' altmışıncı bölümüyle ekrana geliyor. Vahide Perçin; Ercan Kesal; Mustafa Uğurlu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar da belli oldu.

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İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar

İpek’in kurduğu oyunla perişan olan Sezai, kızını bulma umuduyla gölün başından ayrılmaz. Oltan da kendi imkanlarıyla sevgilisini kurtarmak için çabalarken aslında İpek ona sandığından çok daha yakındadır. Selin'in tedavisi ilerleme kaydederken Tolga'nın aklı hala Oylum'dadır. Tolga sadece Oylum'u değil, Can'ı da görmek için türlü yöntemlere başvurur. Kahraman'ı affetmekte zorlanan Oylum ise beklenmedik bir facia ile karşı karşıya kalır.

ATV'nin en sevilen dizisinde işler karışıyor! Aldatmak dizisinde zor karar - Resim : 2

Sezai'ye duyduğu aşkı bastıramayan Kadriye yeni bir hamle yapar. Güzide ise zor zamanında Sezai'ye kol kanat gerer. İpek'in foyasını ortaya çıkaran, kötülüğü herkesten daha iyi tanıyan biri olur. İpek'i sarsıcı yüzleşmeler beklemektedir. Yaşanan olayların ışığında Sezai hayatını değiştirecek bir karar verecektir…

‘Aldatmak’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de atv’de.

Aldatmak Dizisi Hakkında Kısa Bilgi

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

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