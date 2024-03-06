İslam Memiş'ten rekor kıran altın için uyarı

"Ons altında ve gram altında sert yükselişler var. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Bu yıl 3000 lira üzerindeki seviyeleri göreceğiz. Ons altın 2141 dolara kadar yükseldi. 2070 dolardan başlayan yükselişler 2140 dolara kadar geldi ancak teknik olarak ihlal edilen alanlar var. 2350 dolara kadar yükseliş beklentim devam ediyor. Bir günlük yükselişin bu kadar agresif olması fake yükseliştir, dikkat etmenizde fayda var. 2050-2150 bant aralığını takip edeceğiz. Satış ihtimali var şu zamanlarda. Ben 2100 doların altına sarkmasını beklerim, alırım. Ben bu fiyattan şu an altın almam, kar satışlarını beklerim. Şu anda yüksek."