Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor

Ev kuşu olarak bilinen 3 burç, yani Yengeç, Oğlak ve Başak burçları, genellikle evlerinde vakit geçirmeyi tercih eden ve dışarıda plan yapmaktan pek hoşlanmayan bireyleri ifade eder. Bu burçların temel özellikleri ve dışarıda plan yaparken karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi sahibi olmak, onlarla olan ilişkileri daha anlayışlı bir şekilde yönetmemize yardımcı olabilir.

YENGEÇ

Yengeç, yerküreden bakıldığında, Yengeç takımyıldızı; Başak, Aslan, İkizler, Küçük köpek, Sextant ve Su yılanı takım yıldızları arasında yer alır.

Yengeç burcu bireyleri duygusal ve evlerine bağlı kişilerdir. Genellikle ev ortamında huzur bulmayı tercih ettikleri için dışarıda plan yapmak onlar için zorlayıcı olabilir. Ani davetler veya kalabalık etkinlikler Yengeç burcu bireylerini rahatsız edebilir. Onlarla plan yaparken önceden haber vermek ve sakin ortamları tercih etmek, ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacaktır.

OĞLAK

Oğlak Burcu 22 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında doğan insanların dahil olduğu burçtur.

Oğlak burcu bireyleri ise disiplinli ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Genellikle iş odaklı ve planlı bir yaşam tarzına sahip oldukları için spontane dışarı çıkışlar veya plansız etkinlikler onları rahatsız edebilir. Onlarla plan yaparken net bir program oluşturmak ve belirli bir amaca hizmet eden etkinlikleri tercih etmek, ilişkinin olumlu bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

BAŞAK

Başak, bir burç. Başlangıç tarihi 23 Ağustos, bitiş tarihi 23 Eylül'dür.

Başak burcu bireyleri detaycı ve mükemmeliyetçi kişilerdir. Dışarıda plan yaparken kontrol edemedikleri durumlarla karşılaşmaktan hoşlanmayabilirler. Bu nedenle belirsizlik içeren etkinlikler veya plansız organizasyonlar Başak burcu bireylerini rahatsız edebilir. Onlarla plan yaparken detaylı bir program oluşturmak ve her şeyin önceden belirlenmiş olmasına özen göstermek, ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacaktır.

Derleme: Gercekgundem.com