Kelle paça yerine önerilmişti şimdilerde lokantalarda yok satıyor

Son dönemde kelle paça fiyatlarındaki artış tüketicileri oldukça etkilemeye başladı. Kelle paça çorbasının 130 TL ile 200 TL arasında satılması, birçok kişi tarafından ciddi bir maliyet olarak algılanıyor.

Bu durumda, alternatif çorba tercihleri gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar, kelle paça çorbasını tüketemeyenler için tavuk suyu çorbasını önerdi.

Tavuk suyu çorbası, hem ekonomik olması hem de besleyici özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilen bir seçenek haline geldi.

Tavuk suyu çorbası, sağlık açısından birçok faydası olan besleyici bir yemektir. Özellikle grip veya soğuk algınlığı dönemlerinde tüketilmesi önerilen bu çorbanın faydaları şunlardır:

1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Tavuk suyu çorbası, içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

2. Sindirimi Kolaylaştırır: Tavuk suyu çorbası, sindirim sistemine yardımcı olur ve sindirimi kolaylaştırır. Özellikle mide rahatsızlıkları olan kişiler için hafif ve besleyici bir seçenektir.

3. Hidrasyon Sağlar: İçerdiği sıvı ile vücudu hidrate eder ve susuzluğu giderir. Özellikle ateşli hastalıkların olduğu dönemlerde vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için ideal bir seçenektir.

4. Protein ve Amino Asit Kaynağıdır: Tavuk suyu çorbası, içerdiği protein ve amino asitler ile vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini sağlar.

5. İyileşmeyi Hızlandırır: İçerdiği besleyici öğeler sayesinde vücudu onarır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Özellikle hastalık sonrası güç toplamak için önerilir.

Tavuk suyu çorbası, bu faydalarıyla bilinen bir geleneksel lezzettir ve sağlıklı bir beslenme programının önemli bir parçası olabilir. Ancak herhangi bir sağlık durumunda tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

TAVUK SUYU ÇORBASININ TARİFİ NASILDIR?

Malzemeler

1 tane tavuk göğsü

1 tane tavuk budu

6 su bardağı su

1 tane kuru soğan (isteğe bağlı)

2 diş sarımsak

Yarım havuç (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı tel şehriye

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)

Yarım limon

Nasıl Yapılır?

İlk olarak sarımsak ve soğanı soyup yıkayın. Ardından duruladığınız soğanı küçük olmayan parçalara bölerek sarımsak ile birlikte tencereye koyun. Tavuk göğsü ve tavuk budunu yıkayıp tencereye ekleyin. Dilerseniz tavukları da birkaç parçaya bölebilirsiniz.



Tavukların üzerini geçecek kadar su ekleyerek tencereyi ocağa alın.

Tavuklar pişene kadar, yaklaşık 30 dakika kaynatın. Pişen tavukları bir tabağa alarak soğumasını bekleyin. Etler soğuyunca kemikleri ayıklayıp, tavukları küçük küçük parçalar halinde didin.



Başka bir tavada tereyağı ile unu kavurun. Unun çiğ kokusu çıktıktan sonra tavuk suyu ile birleştirin. Topaklanmaması için hızlı bir şekilde karıştırın. Üzerine tuz ve karabiberi ekleyerek tavuk suyunu blenderdan geçirin.

Kaynaklar: kisadalga.net, youtube.com,gercekgundem.com