Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi! ABD'de de çokça içiliyor

Canan Karatay'dan kelle paçayı aratmayacak bir tarif daha geldi.

Karatay'ın favori çorbalarından olan ve en az kelle paça çorbası kadar etkili ve lezzetliyle de doyuran kemik çorbasını bu kış çok duyacaksınız

Kemik suyunun birçok faydası vardır. Öncelikle, kemik suyu içerdiği kolajen, protein, amino asitler ve mineraller sayesinde cilt sağlığını destekler. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Kemik suyu, eklem sağlığını destekleyerek eklem ağrılarını azaltabilir ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca içerdiği antiinflamatuar özellikler sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir. Tüm bu faydalarıyla birlikte, düzenli olarak tüketildiğinde kemik suyunun genel sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

KEMİK SUYU ÇORBASININ TARİFİ

Malzemeler



4 - 5 adet biraz etli dana ya da tercihinize bağlı olarak kuzu kemik,

8 su bardağı içme suyu.



Terbiyesi için;

1 adet yumurta

1 adet limon

1 buçuk yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

Sosu için;

Tereyağı

Nane.



Kemik Suyu Çorbası Nasıl Yapılır?



Öncelikle biraz etli olan kemikleri güzelce yıkadıktan sonra düdüklü tencereye yerleştiriniz.

Kemikleri normal bir tencerede de kaynatabilirsiniz ama bu kaynama süresinin uzamasına sebep olabilir. Ardından üzerine isterseniz göz kararı ya da 8 su bardağı su ekleyiniz.

Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kapağın üzerinde bulunan düdüğü havaya kaldırıp kaynamasını bekleyiniz. Düdüklü tencere kaynadıktan sonra havaya kaldırdığınız düdüğü indirin.

Bu şekilde altı kısık ve orta ateşte 40-45 dakika aralığında pişirmeye bırakınız. Kemikler pişme aşamasındayken bir tarafta derin bir kasenin içerisine yumurtayı, 2 yemek kaşığı yoğurdu, limon suyunu ve 1 buçuk yemek kaşığı unu ekleyerek güzelce çırpınız.

Pütürlü hal gittikten sonra pişen kemik suyundan 1 yada 2 kaşık ilave ederek iyice ılıştırın.

Kemikleri tencereden aldıktan sonra kemik suyunu normal tencereye geçirerek, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş tencereye boşaltıp hızla karıştırınız.

Bu süreçte topak topak olmaması için el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte ara ara karıştırarak 15 dakika daha pişiriniz.

Daha sonrasında çorbanın tuzu ile kemiklerin üzerinde olan etlerden ilave ediniz. En son olarak servis ederken üzerine biraz tereyağında kızarttığınız naneli sostan ekleyebilirsiniz.

Kaynak: lezzet.com.tr