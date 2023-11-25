Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata

Ancak, birçok kişi tarafından hala yapılan bir hata vardır: tavuğu pişirmeden önce yıkamak.

Tavuğun üzerinde bulunan bakteriler, doğru pişirme süreciyle tamamen öldürülür. Bu nedenle, tavuğu yıkamak sadece gereksiz bir adımdır ve aslında zehirlenme riskini artırabilir. Çünkü, tavuğun yıkanması sırasında su damlacıkları etrafa yayılabilir ve bu damlacıkların içerdiği bakteriler de mutfak eşyalarına veya diğer yiyeceklere bulaşabilir. Bu da, gıda zehirlenmelerine yol açabilen bir durumdur.

Ayrıca, tavuğu yıkamak besin değerini de olumsuz etkiler. Tavuk eti, çeşitli vitaminler, mineraller ve proteinler açısından oldukça zengindir. Ancak, yıkama sürecinde bu değerli besinler suyla birlikte akıp gider ve tavuğun besin değeri azalır. Dolayısıyla, sağlıklı bir beslenme için önemli olan bu besinleri kaybetmemek adına tavuğu yıkamamak gerekmektedir.

Peki, tavuğu nasıl doğru şekilde pişirebiliriz? İşte size bazı ipuçları:

1. Tavuğu pişirmeden önce buzdolabından çıkarmalı ve oda sıcaklığında bir süre bekletmelisiniz. Bu, tavuğun daha homojen şekilde pişmesini sağlar.

2. Tavuğun iç kısmının tamamen piştiğinden emin olmak için bir et termometresi kullanabilirsiniz. Tavuk etinin iç sıcaklığı 75-80 dereceye ulaştığında tamamen pişmiş olduğunu söyleyebiliriz.

3. Tavuğun üzerindeki deriyi çıtır hale getirmek için fırında veya kızartma yöntemiyle pişirebilirsiniz. Bu şekilde hem lezzetli bir tavuk elde edersiniz hem de besin değerini korumuş olursunuz.