Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu! Bergen filmiyle ses getirmişti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisine bir oyuncu daha dahil oldu. Gold Film’in Show TV için çektiği “Kızılcık Şerbeti” dizisi ikinci sezonunda da büyük ilgiyle izleniyor.

“Kızılcık Şerbeti” en çok izlenen dizilerinin başında geliyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran Gold Film imzalı dizi güçlü kadrosu ve Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı muhteşem senaryosuyla ilgiyle izleniyor. Ketche’nin yönettiği dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde sürpriz bir isim rol alacak. Farah Zeynep Abdullah “Kızılcık Şerbeti” dizisine konuk oldu.

Diziyi çok sevdiği öğrenilen Farah Zeynep Abdullah “Dilruba” rolüne hayat verecek. Son haftalarda “Bihter” filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu dizinin bir bölümünde Nursema’nın Amerika’dan gelen arkadaşına hayat verecek.