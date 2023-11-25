Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu! Bergen filmiyle ses getirmişti

Farah Zeynep Abdullah, Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu

Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu! Bergen filmiyle ses getirmişti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisine bir oyuncu daha dahil oldu. Gold Film’in Show TV için çektiği “Kızılcık Şerbeti” dizisi ikinci sezonunda da büyük ilgiyle izleniyor.

“Kızılcık Şerbeti” en çok izlenen dizilerinin başında geliyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran Gold Film imzalı dizi güçlü kadrosu ve Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı muhteşem senaryosuyla ilgiyle izleniyor. Ketche’nin yönettiği dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde sürpriz bir isim rol alacak. Farah Zeynep Abdullah “Kızılcık Şerbeti” dizisine konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu! Bergen filmiyle ses getirmişti - Resim : 1

Diziyi çok sevdiği öğrenilen Farah Zeynep Abdullah “Dilruba” rolüne hayat verecek. Son haftalarda “Bihter” filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu dizinin bir bölümünde Nursema’nın Amerika’dan gelen arkadaşına hayat verecek.

FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu
FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu
Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata
Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata
1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı
1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı
ÇOK OKUNANLAR
Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor! Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor!
İstanbul için kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek! İstanbul için kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek!
Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor
Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu! Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu!
Resmi Gazete'de yayımlandı: 2024 yılı vergi, harç ve ceza tutarları belli oldu 2024 yılı vergi, harç ve ceza tutarları belli oldu