1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı

Kivi hasadına başlandı. Faydaları saymakla bitmiyor. Birçok uzman tarafından da önerilen süper meyvenin hasadı başladı Ordu'da, fındığın yanında ek gelir sağlamak amacıyla üretilen kivide hasat başladığı öğrenildi

Son Güncelleme:
1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı

En faydalı meyvelerden biri olarak gösterilen kivinin hasadı başladı. Uzmanlar tarafından da sıkça önerilen kivi özellikle kış aylarında çokça tüketilmektedir.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Ordu'da, fındığın yanında ek gelir sağlamak amacıyla üretilen kivide hasat başladı.

Kivi, hoş tadı ve besleyici özellikleri ile son derece sağlıklı bir meyvedir. Yüksek C vitamini içeriği, antioksidanlar ve lifler gibi birçok faydalı bileşen içermesi, kivinin sağlık açısından önemini arttırmaktadır. Bu içeriğimizde kivinin sağlık faydalarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

1. Bağışıklık Sistemi Desteği


Kivi, yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu nedenle, kivi tüketimi bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. C vitamini, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırır. Ayrıca, antioksidan özellikleri sayesinde hücre hasarını önleyerek bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler.

2. Sindirim Sistemi Sağlığı


Kivi, sindirim sistemi sağlığına birçok fayda sağlar. İçeriğindeki lifler, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık sorunlarını önler. Ayrıca, kivide bulunan enzimler, yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır ve besin emilimini arttırır.

1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı - Resim : 1

3. Kanser Riskini Azaltır


Kivi, antioksidan özellikleri sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser gelişimini engeller.

4. Kalp Sağlığına Faydaları


Kivi, kalp sağlığına birçok fayda sağlar. İçeriğindeki potasyum, kan basıncını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca, lifler ve antioksidanlar da kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

5. Göz Sağlığına Faydaları


Kivi, göz sağlığına da fayda sağlar. İçeriğindeki C vitamini, göz sağlığı için önemli olan antioksidanların üretimini arttırır. Ayrıca, kivide bulunan lutein ve zeaksantin gibi bileşenler de göz sağlığına katkıda bulunur.

Son Güncelleme:
FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu
FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu
Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme
Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün' İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün'
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor
'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü! 'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü!
'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim' 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim'