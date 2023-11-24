1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı

En faydalı meyvelerden biri olarak gösterilen kivinin hasadı başladı. Uzmanlar tarafından da sıkça önerilen kivi özellikle kış aylarında çokça tüketilmektedir.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Ordu'da, fındığın yanında ek gelir sağlamak amacıyla üretilen kivide hasat başladı.

Kivi, hoş tadı ve besleyici özellikleri ile son derece sağlıklı bir meyvedir. Yüksek C vitamini içeriği, antioksidanlar ve lifler gibi birçok faydalı bileşen içermesi, kivinin sağlık açısından önemini arttırmaktadır. Bu içeriğimizde kivinin sağlık faydalarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

1. Bağışıklık Sistemi Desteği



Kivi, yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu nedenle, kivi tüketimi bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. C vitamini, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırır. Ayrıca, antioksidan özellikleri sayesinde hücre hasarını önleyerek bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler.

2. Sindirim Sistemi Sağlığı



Kivi, sindirim sistemi sağlığına birçok fayda sağlar. İçeriğindeki lifler, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık sorunlarını önler. Ayrıca, kivide bulunan enzimler, yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır ve besin emilimini arttırır.

3. Kanser Riskini Azaltır



Kivi, antioksidan özellikleri sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser gelişimini engeller.

4. Kalp Sağlığına Faydaları



Kivi, kalp sağlığına birçok fayda sağlar. İçeriğindeki potasyum, kan basıncını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca, lifler ve antioksidanlar da kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

5. Göz Sağlığına Faydaları



Kivi, göz sağlığına da fayda sağlar. İçeriğindeki C vitamini, göz sağlığı için önemli olan antioksidanların üretimini arttırır. Ayrıca, kivide bulunan lutein ve zeaksantin gibi bileşenler de göz sağlığına katkıda bulunur.