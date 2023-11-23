FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu

FOX TV ekranında başlayan "Şahane Hayatım"dan yeni reyting başarısı. ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi üzecek reyting elde etti

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FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX’un bir kadının varolan gücünü korumak için verdiği büyük savaşı anlatan dizisi “Şahane Hayatım” 4. bölümünde kendi rekorunu kırdı.

“Şahane Hayatım” dizisi reytinglerini artırarak ekran yolculuğuna devam ediyor. Ay Yapım imzalı dizi dün 3 kategoride de reytingini birer rakam yükseltti ve kendi rekorunu kırdı. Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizi Tüm Kişiler’de 5.97 reytingle 2., AB’de 5.27 reytingle 3., ve ABC1’de 6.46 reytinge 2. sırada yer aldı. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Yiğit Özşener’i buluşturan dizinin 4. Bölümünde Melisa’nın (Nesrin Cavadzade) burnunun dibine kadar girmesi Şebnem’in (Hilal Altınbilek) sabrını taşırdı. Dizideki tansiyon tavan yaptı.

Dün akşam “Kuruluş Osman” dizisi Tüm Kişiler’de 8.46, AB’de 6.06 ve ABC1’de 8.13 reytingle zirvedeki yerini korudu. Kanal D’nin “Dilek Taşı” dizisi ise Tüm Kişiler’de 3.33, AB’de 2.58 ve ABC1’de ise 3.12 reyting aldı.

FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu - Resim : 1

ŞAHANE HAYATIM DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Şahane Hayatım, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı komedi türündeki Türk televizyon dizisidir.

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