Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme

Ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; Emeklilere ödenen promosyonlar zamlandı. Bankaların emeklilere yönelik kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Edinilen bilgiye göre; Akbank emeklilere 12 bin TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor

Akbank emeklilere doğrudan 12 bin TL ödeme yapacak. Akbank tarafından duyurulan kampanya kapsamında, 10 bin TL'ye varan nakit promosyona ek olarak Axess ya da Wings kredi kartları ile verilecek otomatik ödeme talimatları ile toplamda 2 bin TL'ye varan chip-para kazanılabilecek

PROMOSYON YARIŞINA AKBANK 12 BİN TL ÖDEME İLE DAHİL OLDU

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre; SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler, 10 bin TL'ye varan nakit promosyona ek olarak kampanya döneminde Axess ya da Wings kredi kartları ile verilecek her yeni otomatik ödeme talimatına 400 TL, toplamda 5 talimatla 2 bin TL'ye varan chip-para kazanma fırsatından faydalanıyor.

Müşteriler ayrıca maaşlarını şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca taşıyabilecekler.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 3 bin 499 TL'ye kadar olan emeklilere 3 bin TL promosyon ve 3 bin TL ek promosyon, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ve 3 bin 500 TL ek promosyon, 7 bin 499 TL-9 bin 999 TL arasında olanlara 4 bin 500 TL promosyon ve 4 bin 500 TL ek promosyon, 10 bin TL ve üzeri olanlara 5 bin TL promosyon ve 5 bin TL ek promosyon ödeniyor.

Buna ilave olarak Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor.

Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.