Menemenin daha doyurucu olmasını sağlayan tüyo! Aşçıların da yöntemiymiş

Menemen, Türk mutfağının sevilen kahvaltılık yemeklerinden biridir. Genellikle yumurta, domates, biber ve soğan gibi malzemelerle hazırlanır. Lezzetli ve doyurucu olması nedeniyle Türk halkı arasında oldukça popülerdir.

Menemen yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Patatesli menemen, kahvaltı sofralarınızda farklı bir lezzet arayanlar için harika bir seçenektir. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif ile güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz.

ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; Menemen, Türk mutfağının en sevilen kahvaltı yemeklerinden biridir. Patatesli menemen ise bu lezzetli yemeğe farklı bir tat katmak isteyenler için harika bir seçenektir. Hem doyurucu hem de lezzetli olan patatesli menemen tarifi ile güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz.

Patatesli Menemen İçin Gerekli Malzemeler

- 4 adet orta boy domates

- 1 adet büyük soğan

- 3 adet yeşil biber

- 2 adet patates

- 4 adet yumurta

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- Tuz ve karabiber

Patatesli Menemen Tarifi

1. Domatesleri rendeleyin ve suyunu süzün.

2. Soğanı ince ince doğrayın.

3. Yeşil biberleri küçük küçük doğrayın.

4. Patatesleri küp şeklinde doğrayın.

5. Tavayı ocağa alın ve içine sıvı yağı ekleyin.

6. Soğanları tavaya ekleyin ve kavurun.

7. Yeşil biberleri tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin.

8. Patatesleri tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin.

9. Patatesler yumuşayana kadar pişirin.

10. Domatesleri tavaya ekleyin ve karıştırın.

11. Tavayı kısık ateşe alın ve domatesler suyunu çekene kadar pişirin.

12. Yumurtaları bir kasede çırpın.

13. Tavaya yumurtaları ekleyin ve karıştırın.

14. Yumurtalar pişene kadar tavayı karıştırın.

15. Tuz ve karabiber ekleyin.

16. Sıcak servis yapın.

Patatesli Menemen Nasıl Servis Edilir?

Patatesli menemen, sıcak servis edildiğinde en lezzetli halini alır. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis yapabilirsiniz. Yanında taze ekmek ve çay ile servis edebilirsiniz.