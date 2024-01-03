Hamura çay kaşığının ucuyla ekleyin... Kurabiye bayatlamıyor kıyır kıyır oluyor

Kurabiye hazırlarken aklınızda bulunması gereken püf noktalar

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Hamura çay kaşığının ucuyla ekleyin... Kurabiye bayatlamıyor kıyır kıyır oluyor

Kurabiye tutkunlarının favorisi olan limonlu kurabiyenin kıvamının sırrı ortaya çıktı. Tam kıvamında olması için hamurun içine çay kaşığının ucu kadar tuz ekleyin, lezzetine doyamayacaksınız.

LEZZETLİ KURABİYE TARİFİ NASILDIR?

Kurabiye tarifleri herkesin sevdiği, misafirlerine ikram etmekten keyif aldığı lezzetli atıştırmalıklardır. Bugün sizlerle paylaşacağımız kurabiye tarifi, hem yapımı kolay hem de lezzetiyle herkesi mest edecek türden. İşte lezzetli kurabiye tarifi nasıldır, gelin birlikte öğrenelim.

Malzeme Listesi
1 paket margarin
1 su bardağı kadar pudra şekeri
1 yumurta sarısı (yumurtanın akı üzerine sürülecek)
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Kırılmış fındık ve toz şeker

(12-14 Kişilik - 25 dakika)

Hazırlanışı

Hamura çay kaşığının ucuyla ekleyin... Kurabiye bayatlamıyor kıyır kıyır oluyor - Resim : 1
Adım 1
İlk olarak kurabiye yapımında kullanacağınız margarini bir süre oda sıcaklığında bekletin. Sonrasında bu margarini orta büyüklükteki bir yoğurma kabının içine aktarın.

Adım 2
Kabın içine pudra şekerini ilave edin ve margarin ile pudra şekerini elinizle karıştırın. Ardından kaba yumurta sarısını da ekleyin. Özellikle yumurtanın beyazının karışmamasına dikkat edin. Devamında ayrı bir yerde un ile kabartma tozunu karıştırarak eleyin. Sonrasında bu malzemeleri de kabın içine ilave edin elinizle iyice yoğurun. Kurabiye hamurunun kıvamı kulak memesi yumuşaklığına gelinceye dek yoğurun.

Adım 3
Sonrasında kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bu parçaları avuç içinizde yuvarlayarak yuvarlak parçalar haline getirin.

Adım 4
Bir fırın tepsisi alın. Fırın tepsisini sıvı yağ ile yağlayın ya da üzerine bir yağlı kağıt serin. Ayrı bir yerde ceviz içlerini çok küçük parçalara ayrılıncaya kadar rondodan geçirin. Bu ceviz içlerini toz şeker ile karıştırın. Ardından her bir yuvarlak kurabiye parçasını önce önceden ayırmış olduğunuz yumurta akına, ardından da şeker ve ceviz karışıma batırın ve tepsinin üstüne biraz aralıklı bir şekilde dizin.

Adım 5
Tüm kurabiye hamurlarını tepsiye yerleştirdikten sonra fırın tepsisini önceden ısıtmış olduğunuz fırına koyun. Fırını 200 dereceye ayarlayın ve pişirmeye başlayın. Kurabiyelerin üstü hafif pembeleşene dek pişirin. Sonrasında kurabiyeleri fırından çıkartın. Bir süre ilk sıcaklığını attıktan sonra servis edin.

Kaynaklar: Mynet.com, Gercekgundem.com

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