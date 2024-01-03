Yemekten sonra 1 kaşık anason yutun! Bakın vücuda ne gibi etkisi var

Öğünlerinizin akabinde çay kaşığını geçmeyecek kadar anason tohumu yutmak, bakın ne işe yarıyor...

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Yemekten sonra 1 kaşık anason yutun! Bakın vücuda ne gibi etkisi var

Anason, genellikle "rakı" ile ilişkilendirilse de, sağlık açısından faydalı özelliklere sahip bir bitkidir. Anason tohumu, "pimpinella anisum" adlı bitkiden elde edilen küçük, oval ve koyu renkli tohumlardan oluşur. Geleneksel tıpta ve gıda endüstrisinde çeşitli amaçlarla kullanılan anason, uygun miktarda tüketildiğinde sindirim sorunlarına iyi gelebilir ve rahatlama sağlayabilir. Özellikle yemeklerden sonra 1 çay kaşığı anason tüketmenin sindirim sistemine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Anasonun antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri de bulunmaktadır. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekleyebilir.

Yemekten sonra 1 kaşık anason yutun! Bakın vücuda ne gibi etkisi var - Resim : 1

Mide ve bağırsaklara şifa

Ensonhaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Anason tohumu sindirimi kolaylaştırabilir, mide gazlarını azaltabilir ve hazmı iyileştirebilir.

Anason, öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelebilecek özelliktedir.

Anason, anti-enflamatuar özelliklere sahip olabilir. Bu özellikleri sayesinde, vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

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Anason tohumu, rahatlatıcı özelliklere sahip olabilir. Bu nedenle, anason çayının hafif sedatif etkileri sayesinde, uykusuzlukla başa çıkmaya yardımcı olabilir.

Anason tohumunun süt üretimini artırıcı etkiler

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