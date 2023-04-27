Sadece 1 yudum içildiğinde bile mide yanmasını yok ediyor! En etkili taktik

Mide yanmasına karşı içilecek şey ne? İbrahim Saraçoğlu herkesin bilmesi gereken mucizevi bilgiyi paylaştı.

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Sadece 1 yudum içildiğinde bile mide yanmasını yok ediyor! En etkili taktik

Mide yanması, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Mide yanması için iyi gelen yiyecekler arasında şunlar yer alır:

1. Yulaf ezmesi: Lif açısından zengin olan yulaf ezmesi, mideyi yatıştırmaya ve asit reflüsünü azaltmaya yardımcı olabilir.

2. Muz: Muz, mide asidini nötralize eden doğal antiasit özellikleri nedeniyle mide yanmasına iyi gelir.

3. Zencefil: Zencefil, mideyi yatıştırarak mide yanması semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

4. Yoğurt: Yoğurt, sindirim sistemini düzenleyen probiyotikler içerir ve mide yanması semptomlarını azaltabilir.

5. Sebzeler: Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde mide yanmasına iyi gelir.

6. Tam tahıllı ekmek: Tam tahıllı ekmek, lifli yapısı sayesinde mideyi yatıştırarak mide yanması semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Mide yanması semptomları devam ederse, bir doktora danışmanız önerilir.

SARAÇOĞLU'NDAN MİDE YANMASINI GEÇİREN ÖNERİ

Sabah.com.t'de yer alan bilgilere göre; Dr. İbrahim Saraçoğlu; mide yanması konusunda süt yöntemini önerir. Mide yanması olanlar mide yanması başladığında bir türk kahvesi fincanı büyüklüğündeki bardağa iki yudum süt koyup içmelidir. Bir iki dakikaya kalmaz o ağrıyı alır, ağrı ilerleyen dakikalarda tekrar başlasa da tekrar süt içince ağrı geçecektir.1

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Sadece 1 yudum içildiğinde bile mide yanmasını yok ediyor! En etkili taktik Sadece 1 yudum içildiğinde bile mide yanmasını yok ediyor! En etkili taktik
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