İş Bankası'ndan EYT'liler için yeni kampanya! Kredide faizler indirildi

İş bankası'nın EYT kredisi olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar kredisi, emeklilik yaşını dolduramayarak çalışma hayatına devam eden kişilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan bir kredi türüdür. Bu krediye başvurabilmek için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada; Kredi almak için aranan şartlar açıklandı.

1. Emeklilik yaşını dolduramamış olmak.

2. İş bankası müşterisi olmak.

3. Kredi başvurusu yapacak kişinin, 18 yaşını doldurmuş olması ve kredi geri ödeme süresi sonunda 75 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.

4. Kredi başvurusu yapacak kişinin, çalışan veya işsiz olması fark etmeksizin, gelir belgesi sunması gerekmektedir.

5. Kredi başvurusu yapacak kişinin, kredi notunun İş bankası tarafından belirlenen kriterlere uygun olması gerekmektedir.

Kredi miktarı ve geri ödeme süresi kişiye özel olarak belirlenmektedir. Başvuru işlemleri İş bankası şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

DİĞER BANKALARIN EYT KREDİLERİ

Öte yandan NTV'de yer alan bir haberde; Diğer bankaların EYT kredileriyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte o detaylar

Prim borçları için bankalar "EYT'ye özel SGK prim borcu kredisi" adı altında kredi imkanı sunmaya başladı.

Kredinin faiz oranları yüzde 1,69'dan başlıyor. Faiz oranı çekilecek miktara ve vade süresine göre farklılık gösteriyor.

GARANTİ BANKASI



SGK prim borcu ödeme kredisi 3 ila 36 ay arasında vade seçeneğiyle sunuluyor. Faiz oranı yüzde 1,69'dan başlıyor.

50.000 TL ve altındaki ihtiyaç kredileri için en fazla 36 ay, 50.000 TL ila 100.000 TL arasındaki ihtiyaç kredileri için en fazla 24 ay, 100.000 TL üstündeki ihtiyaç kredileri için en fazla 12 ay vade limiti sunuluyor.

AKBANK



Faiz oranı yüzde 1,78'den başlıyor. Erteleme dahil ihtiyaç kredilerinde azami vade; 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 ay.

YAPI KREDİ



Faiz oranı yüzde 2,19'dan başlıyor. 12 ay vadeli olarak 25.000 ve 125.000 TL'lik kredi imkanı sunuluyor.

DENİZBANK



Faiz oranı yüzde 3,25. Krediyle birlikte 12, 24 ve 36 aylık vadelerle 10.000 TL'lik finansman imkanı sağlanıyor.