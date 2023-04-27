Uzmanlar uyardı! İşte çilekteki korkutan tehlike...

Çilekten, muza, kayısıya, kiraza, karpuza kadar birçok yaz meyvesi ne yazık ki sağlık açısından tehlike saçıyor. Peki yaz meyvelerinde hangi hileler nasıl yapılıyor? Ve bu hileleri anlamak mümkün mü? Yazın vazgeçilmez tatlarını nasıl tüketmek gerek?

ÇİLEK

Rengi ve kokusu ile yaz aylarının vazgeçilmezlerindendir. Daha uzun süre dayanması için çilek üzerinde de diğer meyvelerde olduğu gibi ne yazık ki hormon kullanılmaktadır. Ancak çilekte bekleyen tehlike bununla sınırlı değil. Diyetisyen Tuğçe Kalaycıoğlu, çileğin kokusunun daha cazip hale getirilmesi için oda spreyleri sıkıldığının altını çizerken iyi yıkanmamış çileklerin de böbrekleri tehlikeye soktuğunu belirtti. Kalaycıoğlu, doğal çilek ne kadar yıkanırsa yıkansın ne tadını ne de kokusunu kaybetmiyor. Kokulu sprey sıkılmış çilekler bir iki yıkamada kokusunu kaybediyor ancak spreyin içindeki kanserojen madde ne yaparsanız yapın meyveden arındırılamıyor. Ve bu madde de ne yazık ki kansere açık kapı bırakıyor.

Çilekteki bir diğer tehlike de böbrek taşı. Eğer çilek iyi yıkanmazsa böbrek taşına neden olabiliyor. Peki, doğal çilek nasıl anlaşılır? Ve böbrek taşına neden olmaması için nasıl arındırılır?

Diyetisyen Tuğçe Kalaycıoğlu tezgahları süsleyen kıpkırmızı ve iri çileklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Doğal çileğin küçük ve renginin daha açık olduğuna dikkat çekiyor. Çileğin böbrek taşına neden olmaması için de 20-30 dk suda bekletilmesi ve daha sonra da üç dört kez sudan geçirilmesi gerekiyor.

KAYISI

Sindirim sistemine iyi geldiği, kemik gelişimine faydaları ve kalp hastalığını önleme gibi birçok derde deva olan kayısı da sarı rengi ve tadı ile yaz aylarının vazgeçilmezidir. Ancak gerçek ve sağlığa faydalı kayısının yani Malatya Kayısısının mevsimi haziran ayıdır. Yani Mayıs ayında tezgahlardaki yerini alan ve Malatya Kayısısı olarak satılan bu meyve kalitesi düşük, hormonlu kayısıdır. O nedenle her derde deva kayısıyı yemek için biraz daha sabretmeniz gerekiyor.

KARPUZ

Yaz aylarının susuzluğu giderici meyvesi olarak görülen karpuz da ne yazık ki hilelerin yapıldığı meyvelerden biri. Karpuzun daha dayanıklı olması için kabak aşısı yapılmakta.Kabak aşısı yapılan karpuzların kabukları kalın, içi ise serttir. O yüzden karpuzu alırken ince kabuklu olmasına, çekirdeklerinin fazlalığına ve ağızda eriyen bir lezzete sahip olmasına dikkat edilmeli.

MUZ

TGRThaber'de aktarılanlara göre; Diyetisyen Tuğçe Kalaycıoğlu, yeşilken dalından koparılan muzlara ithalat sırasında sararması için kanserojen madde içeren etilen gazı sıkıldığının da altını çiziyor.Gazın etkisi ile rengi aynı tonda kalan muzlar konusunda uyarıda bulunan Kalaycıoğlu muz seçerken üzerinde siyah benekler olmasına ve muzların aynı tonda renge sahip olmamasına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

KİRAZ

Kiraz da yaz mevsiminin en çok tercih edilen meyvesidir. Kirazdaki tehlike henüz çiçekken yapılan aşılama ve ardından da ürünün daha dayanıklık olması ve tazeliğini koruması için yapılan mumlama işleminde yatmaktadır. Çiçeklenme döneminde yapılan aşılama kirazın doğallığını kaybettirirken aynı zamanda hormon tehlikesi de oluşturur. Meyve olgunlaştıktan sonra tezgahlardaki yerini almadan önce yapılan mumlama bir çok yerde doğal ve insan sağlığına zararlı olmayan maddelerle yapılsa da bazı üreticiler bu işlemde insan sağlığına zararlı ürünler kullanabilmektedirler. O nedenle kirazı alırken güvenilir yerden almaya dikkat edilmelidir.