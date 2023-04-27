Saç beyazlamasını ve kepekleri önlüyor! Bitkisel yağ.. İbn-i Sina'nın reçetesi

Saç dökülmesini durduran yağlar İbn-i Sina'nın reçetesinde ortaya çıktı! Saç dökülmesinden kurtulmak istiyor ve kepek sorunuyla uğraşıyorsanız mutlaka İbn-i Sina'nın reçetesini deneyin.

En büyük endişelerden birisi olan beyaz saç sorununa İbn-i Sina’nın saç beyazlamasını önleyen yağ önerileri adeta neşter vuruyor.

İbn-i Sina’nın saç beyazlamasını önleyen yağ önerileri binlerce yıldır saklı kalmış bir hazine gibi olması bakımından dikkat çekti.

Bu öneriler erken beyazlamanın önüne geçebildiği gibi ileri yaşlarda da kendi saç renginizi en doğal haliyle kullanabileceğiniz açısından dikkat çekiyor.

İŞTE 6 FARKLI YAĞ ÇEŞİDİ

-KARASAKIZ

Karasakız, Trakya bölgesinde yetişen kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Bozcaada''da kuntra olarak bilinir.



-SICAK YAĞLAR (KATRAN)

Katran Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişir. Katran doğadan gelen mucizevî bir bitkidir. Dahili ve harici kullanım ile birçok faydasının görüldüğü katran yağı son derece etkili bir yöntemdir. En önemli başat özelliği antiseptik, antiparaziter, antibakteriyel dir.

Ürünün tüketici ile olan ilişkisinde dönütleri şaşırtıcı ve çarpıcıdır.

Tüm cilt problemleri konusunda % 100 e yakın sonuçlar ile karşılaşılmıştır.

-KEÇİBOYNUZU YAĞI

Besleyici değeri oldukça yüksek olan keçiboynuzu, genellikle Akdeniz ikliminde yetişen bir meyvedir. Keçiboynuzunun İçerisinde bulunan vitamin ve bileşenler nedeniyle güçlü bir besin kaynağıdır.



-ÇÖREK OTU YAĞI

Türk mutfağında sıkça kullanılan çörek otu ve çörek otu yağının pek çok faydası bulunuyor. Vücuttaki birçok sisteme iyi gelen ve hastalıklarla mücadelede rol oynayan çörek otu ve çörek otu yağına talep de gün geçtikçe artıyor.

-BAN OTU YAĞI

(Berç, Bengildek, Gâvur haşhaşı)

İçindekiler: «hiysiyamin «atropin «skopolamin

Yan tesiri: uyku kaçıncı özelliği vardır, bu maksatla içilir.

Telafisi: Eğer başka maksatla içilmişse karabaş otu karıştırılarak içilir.

şifası:

1) Uyku giderir: Uyumak istemediğiniz zaman bân otu kaynatıp balla tatlandırarak içiniz.

2) Asabilik, sinir bozukluğu: Bân otu, söğüt yaprağı ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

3) Ağrı kesici: Bân otu, selvi kozalağıyla beraber kaynatılıp içilir.

4) Romatizma: Bân otu, su, zeytinyağı karıştırılıp su uçana kadar kaynatılır, kalan zeytinyağı ile ağrıyan yerlere masaj yapılır.

-YABANİ ZEYTİNYAĞI

Delice zeytinyağı, doğal yollardan üretilen organik bir zeytinyağı çeşididir. Delice zeytinyağı, zeytinyağı türleri arasında en çok bilinen ve en doğal zeytinyağı türlerinden biridir. Delice zeytinyağı halk arasında genellikler çoral olarak da bilinmektedir. Bu zeytinyağı türü, yabani zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerden elde edilmektedir. Yabani zeytin ağaçlarından zeytin toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Aynı şekilde zeytinyağı üretim aşaması da diğer zeytinyağlarına kıyasla çok daha zor metotlar gerektirmektedir. Yabani zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerin veriminin düşük olması da hesaba katıldığında delice zeytinyağının neden pahalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Hemen her zeytinyağının üretiminde 1 kilo zeytinyağı için ortalama 5-6 kilogram zeytin yeterli olurken, 1 litrelik delice zeytinyağı elde edilebilmesi için 18 ile 30 kg arası yaban zeytin ağaçlarından toplanmış zeytin gerekmektedir.

LAVANTA YAĞI MUCİZESİ

Saç dökülmesini durduruyor. Lavanta yağı tüm kepekleri yok ediyor. Yağ hâlindeki lavantanın saça faydaları arasında kökleri beslemek ve saç uzamasını hızlandırmak bulunur. Lavanta yağı ile saç bakımı yapıldıktan sonra kökler iyice beslenir ve uzama hızlanır. Kökleri beslenen saçta dökülme de azalır. Güçlü kökler, saç dökülmesine karşı bir numaralı önlemdir.

Kaynak: Yeniçağ