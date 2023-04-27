Banyodan ve mutfaktan gelen kötü gider kokusunu yok eden tüyo! 10 dakika sürmüyor

Banyodan ve giderlerden zaman zaman kötü kokular gelir. Banyodan ve mutfaktan gelen kötü gider kokusuna etkili bir çözüm var! Öğreneceğiniz bilgiler sayesinde 10 dakikada bu kötü kokuyu yok etmeniz mümkün olacak.

Tarifini vererek başlayalım: Lavabo giderlerindeki kötü kokuyu yok eden karışımın tarifi

Yemek.com'da yer alan bir içerikte; Giderlerden gelen kokuları yok eden yöntem paylaşıldı.

Yalnızca 2 basit malzeme kullanacağınız bu karışım, bundan sonra giderlerden koku gelir gelmez aklınıza gelecek, deneyip sonucunu görünce herkese önermek isteyeceksiniz, eminiz diyor ve karışımın tarifini vererek başlıyoruz!

Malzemeler:

1/2 su bardağı limon suyu

1/2 su bardağı karbonat



Nasıl Yapılır?

Limonların suyunu taze taze sıkın ve yarım bardak taze sıkılmış limon suyu elde edin. Ardından bu limon suyunu küçük bir sos tenceresine aktarıp ocağa alın ve ısıtmaya başlayın. Isınan limon suyunun içine karbonatı yavaş yavaş eklemeye başlayın. Köpüklenmeler olacaktır, telaşa kapılmanıza gerek yok.

Ardından güzelce karıştırdığınız bu 2 malzemeli karışımı alın ve lavabo giderine dökün. Bu şekilde 10 dakika kadar bekletin. Ardından sıcak su dökerek iyice temizlenmesini sağlayın. Bu karışım kokunun giderilmesini sağlayacaktır.

Eğer giderleriniz düzenli olacak koku yapıyorsa bu karışımı haftada 1 uygulayabilirsiniz.