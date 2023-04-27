Ütüde oluşan kireç ve lekeleri yok eden yöntem! Çok daha iyi çalışıyor

Ütü zamanla leke topluyor ve kireçleniyor. Tüm bu sorunlardan sizi kurtaracak harika bir temizlik yöntemi var.

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Ütüde oluşan kireç ve lekeleri yok eden yöntem! Çok daha iyi çalışıyor

Ütüde oluşan kireç sorunu ve ütü altındaki lekeleri yok eden bir temizlik yöntemi var. Ütünüzdeki kireçleri yok etmenizi sağlayacak yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

ÜTÜ KİREÇLERİNİ YOK EDEN YÖNTEM ( 1 )

Temizlik Sirkesi


Ütüyü birkaç dakika ısıtın. Isının ütünün fişini çekin. Beyaz sirke veya temizlik sirkesini ütünün alt tabanına dökün. Alt deliklerden sirkenin girdiğine emin olun ve birkaç dakika bekleyin. Bu işlemi ayda 1 defa deneyebilirsiniz. 

ÜTÜ KİREÇLERİNİ YOK EDEN YÖNTEM ( 2 )

 Limon Tuzu


Bir su kabının içerisine 1 yemek kaşığı limon tuzu ve 1 fincan sıcak su ekleyip karıştırın. Eriyen limon tuzlu suyu ütünün su haznesine dökün. Ütüyü yüksek derecede çalıştırarak kireçlerin dökülmesini sağlayın.

ÜTÜ KİREÇLERİNİ YOK EDEN YÖNTEM ( 3 )

Limon ve Karbonat


Ütünün altındaki delikleri kürdan yardımıyla açın. Tüm deliklere karbonat serpiştirin. Ütünün altını yarım limon ile sürün ve ütüyü 1 dakika ısıtın. Daha sonra fişini çekin ve kireçlerin temizlenmesini bekleyin.

ÜTÜ KİREÇLERİNİ YOK EDEN YÖNTEM (4 )
 

 Kireç Çözücü Deterjanlar


Kireç çözücü deterjanları kullanırken hassas olmanız ve kokuyu içinize çekmemeniz gerekir. Ütüyü ters çevirin ve kireç çözücüyü, ütünün deliklerinden azar azar dökün. Ardından su haznesine 1 kap su koyun ve ütüyü düşük ısıda çalıştırın. 

Kaynak: Youtube - Lezzet.com.tr - Derleme: Gerçek Gündem

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