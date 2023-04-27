Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor

Konserve yaparken denemelisiniz! 1 sene boyunca bozulmayacak bir tarif var. Domates konservesi yaparken bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Domates yemeklere lezzetini veren sebzelerdendir. Domates kullanılmadan yapılan yemeklerin tadı bir yavan olur. Mutfağın olmazsa olmazı olan domatesi kışın da yiyebilmek için domates konserveleri yapılır her yıl. Domates konservesi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız püf noktalarına dikkat ederek aşağıdaki aşamaları adım adım uygulayabilirsiniz.

5 kilogram domates (tercihen şişe domatesi)

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1/2 çay bardağı zeytinyağı

5 adet cam kavanoz

Domates kabuklarının soyulmasıyla işe başlıyoruz. Domatesin altından bıçakla iki küçük çapraz çizik atıp kaynayan suya batırın. Yaklaşık 3 dakika beklettikten sonra domatesleri buzlu suda bekletin. Yaklaşık 2 dakika buzlu suda bekleyen domatesin kabuklarının kendiliğinden çıktığını göreceksiniz.

İKİNCİ AŞAMA: DOĞRAMAK

Kabuğu soyulan domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Bu aşamada yavaşça domateslerin suyunu bir tencerenin içine sıkın. Suyu sıkılmamış domatesin pişmesi daha uzun zaman alacaktır, bilginize.

Doğrama işleminden sonra domatesleri tencereye alın ve diğer malzemeleri üzerlerine katarak karışımı yüksek ateşte pişirin. Karışım kaynadıktan sonra altını kısın. Yaklaşık 1 saat kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

KAVANOZLARA DOLDURMA ZAMANI...



Bu işlemden önce kavanozları bir süre sıcak suda bekletin. Hazırlanan karışımı kavanozlarda 2 parmak boşluk kalacak şekilde doldurun ve ağızlarını sıkıca kapatıp ters çevirin. Bu şekilde soğumalarını bekleyin. Kavanozlar soğuduktan sonra kilerde ya da buzdolabında saklayabilirsiniz. Konservelerin güneş görmemelerine dikkat edin!

DOMATES KONSERVESİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



Kavanozlarınızı ara sıra kontrol edip kapakların şişip şişmediklerine bakın. Kapaklarda şişme varsa bu kavanoz hava alıyor demektir. Hava alan kavanozun içinin bozulma ihtimali var. Muhakkak kontrol edin. Konserveleri açtıktan sonra buzdolabına alın ve en fazla 3,4 gün içinde tüketin.

Kaynak: Mynet.com - Derleme: Gerçek Gündem