Yalancı helva tarifi. Saatlerce kavurmaya gerek yok! Hızlıca hazırlanıyor

Yalancı helva tarifiyle ilgili tüm detaylar! Saatlerce kavurmakla uğraştırmıyor.. Objektifport.com sitesinde yer alan bir içerikte; Yalancı helva tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte herkesin kolay bir şekilde yapabileceği yalancı helvanın tarifi;

Helva Pişirirken Bilmeniz Gerekenleri Sizler İçin Bu içerikte Derledik. Eğer çabucak yapılan helva tarifi arıyorsanız gerçekten doğru adrese geldiniz. Helva pişirirken işte bilmeniz gerekenler!

Saatlerce uğraşılmadan yapılan lezzetler hepimizin favorisi. Bugün sizlere yalancı helva diye de bilinen pratik bir yaz tatlısı tarifi paylaşacağım. O kadar iddialı bir lezzetli ki dondurma niyetine bile ikram edebilirsiniz. Derin dondurucuda 1 ay bile bozulmadan durabilir ama siz dilerseniz ölçüleri yarıya indirerek de deneyebilirsiniz.

Tarifimize geçelim.

Yalancı Helva İçin Malzemeler

400 gr sıvı krema

1 paket çikolata (160 gr) (İster sütlü ister bitter fark etmez)

500 gr bisküvi (Petibör ya da yulaflı fark etmez)

125 gr tuzsuz tereyağı

Antep fıstığı (Ya da badem, fındık, ceviz)



Yalancı helva Yapılışı

Bisküvileri robottan un haline gelene kadar çekin.

Tencereye sıvı kremayı koyu ılıtın. (Kaynamamalı)

Ilıyan kremaya çikolatayı ve tereyağını ekleyip eriyene kadar tel çırpıcı ile karıştırın. Kaynamamasına dikkat edin.

Ilıyan karışıma bisküvileri ekleyin ve baloncuklar çıkınca ocağın altını kapatın.

İstediğiniz kuruyemişleri ekleyin. Badem, Antep fıstığı, fındık çok yakışıyor.

Kare borcamı streç filmle kaplayın.

Sıcak olan karışımı borcama yayın ve spatula ile düzeltin.

Oda ısısına gelince derin dondurucuya koyun.

En az 3 saat bekletin. Dilerseniz 1 ay bile durabilir.

Tüketeceğiniz zaman ters çevirin ve Streç filmi çekip dilimleyin.

Afiyet Olsun!