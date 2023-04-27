Koltuktaki lekeleri çıkarmanızı sağlıyor.. Hiç bir leke ve kırıntı kalmıyor

Koltuktaki lekeleri temizlemenizi sağlayacak yöntemleri sizler için derledik. Eğer evcil hayvan besliyorsanız bu bilgiler işinizi kolaylaştıracak.

Koltuktaki lekeleri çıkarmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

1. Sirke ve su karışımı: 1 ölçü sirkeyi 2 ölçü suyla karıştırın ve bir sprey şişesine doldurun. Lekeli bölgeye püskürtün ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra bir bezle silin.

2. Karbonat: Bir miktar karbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Lekeli bölgeye sürün ve bir süre bekletin. Daha sonra nemli bir bezle silin.

3. Deterjan: Sıcak suya bir miktar deterjan ekleyin ve köpürtün. Lekeli bölgeye uygulayın ve bir süre bekletin. Daha sonra nemli bir bezle silin.

4. Alkol: Pamuklu bir bezle alkolü lekeli bölgeye uygulayın ve hafifçe ovun.

5. Limon suyu: Lekeli bölgeye limon suyu sürün ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra nemli bir bezle silin.

Bu yöntemler koltuktaki lekeleri çıkarmada etkili olabilir. Ancak, lekenin türüne ve koltuğun kumaşına göre farklı yöntemler kullanmanız gerekebilir.

PAMUKLU KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?



Mynet'te yer alan bir içerikte; Pamuklu koltukların temizlenmesini sağlayan yöntemler paylaşıldı. Pamuklu koltuklar, temizlenmesi en zor kumaşa sahip. Çünkü pamuk, içerisine çok hızlı bir şekilde sıvıyı çeker.

1 fincan sirke, 1 fincan ılık su ve çeyrek su bardağı sıvı sabun ya da Arap sabunu kullanmak yeterli olur.

Yaptığınız karışımı yalnızca lekelerin üzerine püskürtüp beklemeniz gerekir. Eğer tüm koltuğu temizlemek istiyorsanız karışımla ıslatılan nemli bir bez ile temizlik yapabilirsiniz.