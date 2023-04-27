Kimlikle gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! İki ülke Avrupa'da yer alıyor

Türkiye'den bir çok ülkeye vizesiz seyahat mümkün. Ancak bazı ülkelere kimlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seyahat edebiliyor.

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Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler listesi güncellendi.

HANGİ ÜLKELERE KİMLİKLE GİTMEK MÜMKÜN?

Kimlikle gidilebilen ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize uygulaması olmayan veya vize alınabilen ülkelerdir. Bazı ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sınırlı süreli veya belirli koşullarla vize muafiyeti sağlamaktadır. Bu ülkeler şunlardır:

- Gürcistan

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

- Ukrayna

- Belarus

- Kosova

- Sırbistan

- Karadağ

- Arnavutluk

- Kuzey Makedonya

- Bosna-Hersek

- Moldova

Ancak, seyahat edilecek ülkeye gitmeden önce, o ülkenin vize politikasına ve seyahat belgelerine ilişkin güncel bilgilerin kontrol edilmesi önerilir.

KİMLİKLE HANGİ ÜLKELERE SEYAHAT MÜMKÜN?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Gürcistan

Azerbaycan

Moldova

Kısa bir süre sonra ise Bosna - Hersek ve Sırbistan'a kimlikle seyahat mümkün olabilecek.

Sırbistan ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldı. Anlaşma sonrasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Sırbistan'a kimlikle geçiş yapabilecekler.

KKTC KİMLİKLE GEÇİŞ

“Kıbrıs’a pasaportla mı gidiliyor?” diye merak edenler için KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor. 30 güne kadar vize almaya ihitiyaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni keşfetmeye yeni çipli kimlik kartınızı göstererek gidebilirsiniz. Eski ve fotoğrafsız kimlikler artık KKTC girişlerinde kabul edilmemektedir.

GÜRCİSTAN KİMLİKLE GEÇİŞ

Turist olarak Gürcistan’ı ziyaret etmek isterseniz 1 yıla kadar ülkeye vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ayrıca pasaportsuz turlara katılabilir, sadece kimlik göstererek seyahat edebilirsiniz. Yalnız sadece yeni fotoğraflı ve çipli kimlik kartı sahiplerinin pasaport olmadan ülkeye giriş yapabileceğinin altını çizmekte fayda var.

AZERBAYCAN KİMLİKLE GEÇİŞ

3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriyle Türkiye ile olan vize uygulaması kaldırılan Azerbaycan'a vize almadan, pasaport göstermeden sadece yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik belgenizle seyahat edebilirsiniz. Bu vize muafiyetine bağlı olarak iki ülke vatandaşları 90 günü aşmamak kaydıyla pasaportsuz giriş-çıkış yapabilirler. 90 günü aşan durumlarda ise ikamet izni başvurusu zorunludur.

MOLDOVA KİMLİKLE GEÇİŞ

Türk vatandaşlarının çipli kimlik kartıyla vize almadan seyahat edebilecei son ülke Moldova. 90 günü aşmayacak seyahatleriniz için vize muafiyetinden yararlanarak ülkeye giriş yapabilirsiniz. Eğer 90 günü aşacak bir seyahat planınız varsa sahip olduğunuz pasaport türüne göre Moldova vizesi almanız gerekebilir.

Derleme: Gerçek Gündem