FOX TV ekran yüzünü kaptırdı... Artık Star TV'de olacak..

Son dönemde FOX TV ekranlarında yayınlanan diziler için peş peşe final kararları geliyor. Kanalda yaşanan bu deprem şok etkisi yaratmış durumda.

1 yıl içerisinde 20'ye yakın FOX TV dizisi final yaptı.

İyilik dizisi içinde final kararı veren FOX TV bir bir ekran yüzlerini de rakip kanallara kaptırıyor.

STAR TV'DEN BOMBA TRANSFER

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Gecenin Ucunda' dizisi kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Dizinin son olarak kadrosuna FOX TV'den ayrılan bir oyuncu dahil oldu.

tv100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Gecenin Ucunda dizisine 3 yeni karakter girecek. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun başrolünü oynadığı diziye avukat “Nazlı Şahiner”, Macide’nin Ankara’da okurken okul arkadaşı “Nejat Sezer” ve Sara’nın kayıp oğlu olan Ateş Öztekin karakterleri girecek. Ateş Öztekin’i genç yetenek Umut Kaya canlandıracak.

Son olarak “Darmaduman” dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Kaya Gecenin Ucunda’da yetiştirme yurdundan çıkan travmalı bir gence hayat verecek.