FOX TV'de Selçuk Tepeli depremi.. Kovuldu iddiaları vardı

FOX TV ekranlarında yayınlanan çok sayıda dizi için peş peşe final haberleri gelirken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

SELÇUK TEPELİ NEDEN EKRANA ÇIKMADI?

FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli ekrana çıkmadı. Haber bültenini izleyen seyirciler Selçuk Tepeli'yi ekranda göremeyince büyük bir şok yaşadılar.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR

Sosyal medyada Selçuk Tepeli'nin kovulduğuna yönelik bazı iddialar dolaşıma sokuldu. Sonrasında ise Fatih Portakal gibi istifa ettiğini sürenler oldu.

Ancak iddiaların hiç biri doğru değil.

Selçuk Tepeli'nin neden ekrana çıkmadığı belli oldu. FOX TV kaynakları da istifa veya kovulma iddialarını doğrulamadı.

FOX Ana Haber'de bu akşam sunucu koltuğunda Gülbin Tosun yer alıyordu. Gülbin Tosun, Selçuk Tepeli'nin soğuk algınlığı nedeniyle bu akşam ekranda yer alamadığını söyledi.

BUGÜN EKRANDA OLACAK MI?

Öte yandan Selçuk Tepeli'nin bu akşam ekranda olup olmayacağı merak ediliyor. Fatih Portakal'ın istifasının ardından FOX TV ana haber sunuculuğu görevine getirilen Selçuk Tepeli daha önce Habertürk ekranlarında seyirciyle buluşuyordu.

Muhalif kimliğiyle bilinen Selçuk Tepeli zaman zaman yaptığı aykırı çıkışlarla sosyal medyada iktidara yakın isimler tarafından hedef gösteriliyor.