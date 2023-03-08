Canan Karatay'a göre bağımlılık yapan besin! Morfin gibidir, alışkanlık yapar

Gazete Habertürk yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Canan Karatay'ın yaptığı ekmek ve lahmacun açıklamasını değerlendirdi ve Karatay'ın açıklamalarını eleştirdi.

Canan Karatay'ın ekmekle ilgili açıklaması şöyle;

“Ekmek morfin gibidir, alışkanlık yapar. Şekere dönüşür, şeker hastası yapar. Yağa dönüşür, karaciğeri yağlandırır. Asla yememek lazım. Çok zararlı”; ikincisi, “Lahmacun çok yararlıdır. Kıymasıyla, etiyle, soğanıyla, maydanozuyla her şeyiyle çok faydalıdır”

EKMEĞİN ZARARLARI

Her öğünün vazgeçilmezi ekmek, sofraların en temel yiyeceklerinden biri olarak bilinir. Ne yazık ki, yemelere doyamadığımız ve bir dilimden ne olacak diye düşündüğümüz ekmek, hiç de masum değilmiş. Yapılan araştırmalar Canan Karatay'ı aslında bir bakıma doğruluyor. Hipertansiyondan, diyabete vücudun metabolik faaliyetleri üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğu, yapılan her araştırmada karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Ekmekle olan imtihanınızda, vücudunuzun size gönderdiği sinyaller sayesinde sağlığınızı kontrol altında tutmanız mümkün.

Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'nun da ekmekle ilgili uyarısı dikkat çekiyor. Osman Müftüoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle;

Bir ekmek tartışmasıdır gidiyor. Akıllara ziyan bir tartışma aslında bu. Hayatın giderek pahalandığı, çarşı pazardaki her şeyin, tencereye giren her malzemenin ateş pahası olduğu bir dönemde bu tartışmaları eminim benim gibi siz de gülümseyerek izliyorsunuz. Haksız da sayılmazsınız. Beslenmede tabii ki ilk hedef karın doyurmak.



Ekmek de doygunluk sağlamanın en ucuz yolu, olmazsa olmazı. Ama bir başka beslenme kuralı da “bu işi zarar görmeden yapmanın” bir yolunu bulmak. Ekmek, özellikle fırınlarımızın ürettiği beyaz ekmek sağlık bakımından risklerle dolu. Peki neredeyse -ben dahil- tüm uzmanların “aman dikkat!” diye uyardıkları bu meselenin bir çözümü, kolay bir yolu yok mu?



Kısacası siz de “kuru fasulyenin suyuna, menemene, zeytinyağına ekmek banmadan olmaz mı” diyorsunuz? Ekmekle ilgili gerçekleri merak mı ediyorsunuz? Bu sorulara yanıtınız, eğer güçlü bir “Evet!” ise lütfen bu yazıyı siz daha bir dikkatle okuyunuz.

Beyaz ekmek neden sağlıksız?

Beyaz ekmekte ne doğru dürüst posa/lif, vitamin, mineral, ne de işe yarayacak başka bir sağlıklı madde var. O sadece sizi geçici olarak tok tutan yüksek kalorili bir besin. Yenildikten hemen sonra kan şekerini yükseltiyor, pankreası tahrik edip insülin patlamalarına yol açıyor. Bu da insülin direncine davetiye çıkarıp obeziteye, şeker hastalığına zemin hazırlayabiliyor. Dahası, içeriğindeki yüksek gluten nedeniyle sindirim ve bağışıklık sisteminde hoşa gitmeyen reaksiyonlara sebep oluyor.



Kısacası belki biraz tok tutuyor –ki orası bile biraz şüpheli, çünkü yol açtığı hipoglisemi atakları nedeniyle kısa bir süre sonra yeniden acıkıyorsunuz- ama bir taraftan şişmanlatırken diğer taraftan bağışıklığınızı zayıflatıp yaşam kalitenizi bozuyor.