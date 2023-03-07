Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor

Kıyafetlerimiz, halılarımız veya koltuk örtülerimiz hiç beklemediğimiz anda çamaşır suyu lekesi nedeniyle kullanılamaz hale gelebiliyor.

Çamaşır suyu lekesi çok kötü bir görünüme neden olduğu için bir çok kişi ya kıyafetini çöpe atıyor yada temizlik bezi haline getiriyor o kıyafeti. Oysa buna gerek yok!

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkarılır?

Akşam'da aktarılanlara göre; Sirke, çamaşır suyu lekesini çıkarıyor. Peki ama uygulama nasıl yapılacak?

Beyaz sirke, çamaşır suyu lekesini çıkarmada oldukça etkilidir. Öncelikle çamaşır suyunun bulaştığı yeri güzelce durulamanız gerekir. Daha sonra bir bez parçası alarak beyaz sirkeye batırın. Bezin güzelce ıslanmasını sağlayın. Ardından bezi, çamaşır suyunun bulaştığı yere sürün. Bu işlemi, leke çıkana kadar yapmaya devam edin.

Beyaz sirkeli bezi, soğuk suyla durulayarak tekrardan leke üzerine sürün. Sürmeden önce yine beyaz sirkeye batırmayı unutmayın. Sirke içerisinde bulunan asit, bölgede bulunan çamaşır suyunu yok edecektir. Çamaşır suyu lekesi konusunda oldukça etkili bir ürün olan beyaz sirke, kumaş üzerinde herhangi bir etkiye neden olmaz. Ancak bu durum beyaz sirke için geçerlidir. Diğer sirke çeşitleri, kumaşa zarar verebilir. Bu nedenle sadece beyaz sirkeyi çamaşıra sürebilirsiniz.

KUMAŞ BOYASI YÖNTEMİ

Öte yandan bazı temizlik uzmanları da çamaşır suyu lekesine karşı kumaş boyası yöntemini öneriyorlar.

*Tüm yöntemleri denemenize rağmen çamaşır suyu lekesinden kurtulamadıysanız, yapacağınız tek bir şey kalıyor.

*O da kumaş boyası kullanmak.

*Çamaşır suyu bulaşan kumaşın rengine uygun bir kumaş boyası alarak o bölgeyi temizleyebilirsiniz. *Böylece çamaşır suyundan kaynaklanan kötü renkten kurtulabilirsiniz.

Bu iki yöntemin dışında başka yöntemler olsa da kolay bir şekilde çamaşır suyu lekesinden kurtulmanızı sağlayacak başka bir yöntem bulunmuyor.

Derleme: Gerçek Gündem