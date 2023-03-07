Poğaça yaparken yaptığımız hata; Bayatlamasına yol açıyormuş

Poğaça yaparken malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Oda sıcaklığında olmayan malzemeler hem poğaçanın lezzetsiz olmasına hem de kısa sürede bayatlamasına yol açıyor.

Lezzetli poğaça yapmak ise sanıldığı kadar zor değil.

- Malzemeler oda sıcaklığında olmalı

- Kabartma tozu mutlaka kullanılmalı

- Un iki kez elenmeli

- Ölçüler iyi ayarlanmalı

Yumuşak bayatlamayan poğaça için malzemeler;

Yarım paket yaş maya

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tozşeker

2 adet yumurta

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

Yumuşak bayatlamayan poğaçanın tarifi

*İlkönce yoğurma kabının içine yaş mayayı alalım.

*Üzerine 1 çay bardağı ılık su ilave ederek mayanın aktifleşmesini sağlayalım.

*1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ve yoğurdu ilave edin.

*1 tatlı kaşığı tozşeker ve 1 tatlı kaşığı karbonatı da katıp çırpma teliyle karıştıralım.

*Daha sonra 2 yumurtanın birisinin sarısını bir kenara ayırarak karışımın içine koyalım.

*Unumuzu eklemeden önce bu karışımım iyice karıştıralım.

*Daha sonra unun bir kısmını dökelim ve yoğuralım.

*Kalan unu da dökerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edelim.

*1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra yoğurmaya devam edelim.

*Hamurun mayalanması için üzerini kapatıp 30 dakika ılık bir ortamda bırakalım.

*Mayalanmış hamurumuzdan bezeler kopartarak şekil verelim.

*Arzu ederseniz içine peynir, kıyma vs. koyabilirsiniz.

*Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde 160 derecede 30-35 dakika kadar pişirelim.

*Piştikten sonra ilk sıcaklığı geçince servise hazırdır.

*Afiyet olsun…

Habertürk'te yer alan bir içerikte poğaçaya lezzet katan 4 kural paylaşıldı. İşte o püf noktalar

-Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

-Bunun için unu azar azar ilave edin.

-Hamurdan bezeler koparıp şekil verirken elinizi yağlayın ki yapışmasın.

-Tepsiye aralıklı dizin. Poğaçalarınız birbirine girmesin.