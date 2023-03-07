İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi

Genç kuşak oyuncularından İlayda Alişan'ın yükselişi tüm hızıyla sürüyor. Çukur dizisiyle ünlenen İlayda Alişan, FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisiyle dikkat çekmişti.

BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADIĞI DİZİ

İlayda Alişan asıl büyük çıkışını ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisiyle yakalamıştı. Seversin dizisinin final yapmasıyla setlere veda eden başarılı oyuncu şimdilerde yeni filmiyle gündemden düşmüyor.

Oyunculuk performansıyla başarıdan başarıya koşan İlayda Alişan, sosyal medyada bir takipçisiyle girdiği tartışmayla gündem oldu.

SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU KAVGA

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Oyuncu İlayda Alişan sosyal medyada takipçisiyle tartıştı.

İlayda Alişan “İyi Adamın 10 Günü” filmiyle ve başrolünü oynadığı “Ateş Kuşları”yla adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncu “İyi Adamın 10 Günü” filmiyle ilgili atılan “Kadıköy’de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana ruh hastası dediği için izlemeyerek boykot edeceğim” şeklindeki tweet’i paylaştı.

İlayda Alişan “Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de İYİ Kİ demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun?” diyerek tweet’i atana tepki gösterdi.

İşte İlayda Alişan'ın gündem olan o tartışması