Doğru yapıyoruz sanıyorduk. Kısır yapılırken yapılan hata

Kısır, Türk mutfağında en sevilen atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Kısırın lezzetini kaçıran bir hata var! Dikkat etmek gerekiyor.

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Doğru yapıyoruz sanıyorduk. Kısır yapılırken yapılan hata

Kısır, Türk mutfağının en pratik salataları arasında yer alıyor. Daha çok akşam beş çaylarında yenilen kısırla ilgili herkesi ilgilendiren pratik bir bilgiyi paylaşacağız.

KULLANDIĞINIZ YAĞ SEÇİMİNE DİKKAT EDİN

Kısırın lezzetli olması için Ayçiçek yağıyla değil zeytinyağıyla yapılması gerekiyor. Bir çok kişi kısırı Ayçiçek yağıyla yapıyor. Oysa bu çok büyük bir hata.

MİDENİZİ YAKAR

Kısırı Ayçiçek yağıyla yapmak mide sağlığı içinde önerilmiyor. Genel olarak kısırın içerisine eklenen malzemeler mideyi şişiren malzemelerden oluşuyor. Üstüne birde zeytinyağı kullanılmazsa, kısır  sağlıksız oluyor.

Doğru yapıyoruz sanıyorduk. Kısır yapılırken yapılan hata - Resim : 1

SAĞLIKLI KISIR TARİFİ NASILDIR?

KISIR İÇİN MALZEMELER

*6 çay bardağı köftelik bulgur
*4 yemek kaşığı acı biber salçası
*1 yemek kaşığı domates salçası
*1 bağ taze nane
*1 bağ maydanoz
*1 bağ taze soğan
*Yarım su bardağı zeytinyağı
*Yarım su bardağından biraz geçecek şekilde nar ekşisi

KISIR TARİFİ

*Bulguru yoğurmak üzere bir kabın içerine koyun.

*Üzerine biber salçası ve domates salçası ekleyin.

*Bu karışımı ellerinizi ıslatarak yoğurmaya başlayın.

*Ellerin ıslatılarak yoğrulmasının nedeni, bulgurun şişmesini önlemek içindir.

*Bulgur yoğrularak iyice yenecek kıvama gelince, nar ekşisi eklenir ve iyice karıştırılır.

*Ardından zeytinyağı da eklendikten sonra ince doğranmış olan maydanoz, nane ve soğan eklenip karıştırılır.

*Yanında marul ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

DERLEME: GERÇEK GÜNDEM

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