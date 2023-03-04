Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor

Tarifsiteniz.com'da yer alan bir içerikte; Kararmış muzların çöpe atılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Muz, potasyum kaynağı olan harika meyvelerden biridir. Ayrıca protein, magnezyum ve birçok vitamini de barındıran muz enerji verirken zayıflamaya da yardımcı olur. Ne yazık ki pekte ucuz olmayan muzun kimse kararmasını ve çöpe gitmesini istemez. Hal böyle olunca da ya erkenden bitirmeli ya da böyle durumlarda daha lezzetli bir şeylerle değerlendirmeli! Şimdi vereceğimiz tarifte muzun en lezzetli ve güzel olduğu tariflerden sadece biri!

Muzlu kek, kararmış muzu değerlendirebileceğiniz en iyi seçenek. Üstelik keke masumiyet katıyor! Umarız tam kıvamında puf puf kabaran bu muzlu kek tarifini deneyince beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler

2 tane yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

4 tane kararmış muz

2 çay kaşığı tarçın

1 paket şekerli vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un



Yapılışı

*İlk olarak yumurta ve şekeri karıştırma kabı içerisine aktarın ve köpürene dek çırpın. Ardından sıvı yağ, süt ve ezilmiş muzu ilave edip, tekrardan çırpın.

*Elekten geçirerek tarçın, vanilin, kabartma tozu ve unu ilave edip, spatula yardımıyla dışarıdan içe doğru homojen bir kıvam alana dek karıştırın.

*Yağlanmış kek kalıbına harcınızı dökün. Kek kalıbını bir kaç kez tezgaha vurun. (Havasının çıkması için)

*Önceden altlı üstlü ısıtılmış 170 derece fanlı fırında 30 dakika pişirin. Ardından dereceyi 150'ye düşürün ve 20 dakika daha pişirin.

MUZLARIN KARARMAMASI İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Muzun kararmaması için kesinlikle buzdolabına konulmaması gerekiyor. Buzdolabına konulan muz kısa sürede kararıyor ve tüketilemeyecek hale geliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre muzların kararmasını önlemek için muzların birleşim yerlerini yani saplarını streç film ile sarmak etkili bir yöntemdir. Bu şekilde hava alması önlenir ve buda kararmasını geciktirerek daha uzun süre kararmadan saklama imkanı sağlar