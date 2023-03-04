24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli

Dünyanın dört bir yanından kanserle ilgili araştırmalar devam ediyor. Günümüzde hemen hemen bir çok evde kanser vakasına rastlanabiliyor.

Kanser vakalarının patladığı günümüzde dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları kanserle ilgili çeşitli araştırmalar yapıyorlar.

Bazı besinlerin kansere karşı doğrudan koruyucu kalkan olduğunu bilmeyen yok. Yapılan bir araştırmada dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda 'Blushwood' adlı ağacın meyvesinin kanser hücrelerini kökünden kazıdığı söyleniyor.

Berghofer Tıbbi Araştırma Merkezi'nden Dr. Glen'in yaptığı bir araştırmaya göre 'Blushwood' adlı ağacın meyvesinin kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı

Bilim insanları bu meyveden aldıkları enzimle kanser tümörlerini yok etmeyi başardılar.

Şu anda test aşamasında olan ilaca EBC-46 adı veriliyor. Bu meyvenin üzerine araştırma yapan Dr. Glen yaptığı çalışmalar sonucunda şunları söylüyor:

Preklinik denemelerimizde, ilacı deneklerimize enjekte ettik. Beş dakika içinde enjekte edilen bölgede morarma görüldü.

24 saat içinde ise tümörün yer aldığı bölge tamamen siyahlaştı. Bunun üzerinden birkaç gün geçince bölgede kabuk oluştu.

1.5 hafta içinde kabuk kendiliğinden düştü ve tümör yok oldu." İfadelerini kullandı.

Berghofer'ın internet sitesinde EBC-46'nın farelerde, köpeklerde ve atlarda test edildiği ve başarılı sonuçlar elde edildiği yazıyor.



Henüz sadece hayvanlarda denenen laboratuvar testlerinde, deneye tabi tutulan tümörlü hayvanların%70'inde başarılı sonuçlar elde edilip tümörlerin yok edildiği belirtiliyor.

Kaynak: Newsner