Tek tek gittiler. Final kararı verilen, Yargı dizisinden üzücü vedalar

2 sezondur pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisinden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Seyircileri üzen gelişmeler yaşanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük ilgiyle izleniyordu.

Ulusal Post'da aktarılanlara göre diziden bir oyuncu daha ayrılacak. Geçtiğimiz günlerde Yargı dizisinden Rıdvan karakterine can veren Yiğit Kalkavan ayrılmıştı. Yeni isim ise seyircilerin çok sevdiği bir isim olan Pars karakteri.



ÇUKUR DİZİSİYLE ÜNLENMİŞTİ

Çukur dizisiyle ünlenen Mehmet Yılmaz Ak 2 sezondur seyirci karşısına Yargı dizisiyle çıkıyor. Pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisinde Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak dizide Ilgaz karakterine can veren Kaan Urgancıoğlu'ndan sonra en sevilen isimdi.

BAŞKA VEDALAR DA OLACAK

Öte yandan Yargı dizisinden büyük final öncesi başka oyuncularda ayrılacak. Haziran ayında final yapması beklenen Yargı'ya sadece bir kaç bölüm sonra Merdan karakterine can veren Cezmi Baskın'da veda edecek.

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır.

YUNANİSTAN'DA DA YAYINLANIYOR

Yargı dizisi komşu ülke Yunanistan'da da yayınlanıyor. Yunanistan'da uyarlaması yayınlanan Yargı dizisi ayrıca İspanya'da da İspanyolca olarak ekrana geliyor

FİLMİ YAPILACAK İDDİASI

Öte yandan Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Yargı dizisinin filminin yapılacağı öne sürülüyor. Haziran ayında final yapması beklenen dizinin filminin çekileceğine yönelik iddialar var. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara henüz yapım şirketi ve senarist Sema Ergenekon'dan bir yanıt gelmiş değil