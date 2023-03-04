Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalar! Hepimiz aslında yapıyoruz

Çamaşır makineleri bir evin en önemli eşyaları arasında yer alıyor. Çamaşır makinesini çalıştırırken yapılan bir hata ise hem kıyafetlere hem makineye zarar veriyor.

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalara yer verildi! İşte herkesin bilmesi gereken o hatalar!

Çok doldurmak



Çamaşır makinelerinin yıkama programları, yıkama kapasiteleri hakkında bilgi verir. Örneğin 7 kg yıkama kapasitesi olan bir çamaşır makinesinin kapasitesi, pamuklu çamaşırlarda 7 kg, narin çamaşırlarda 3 kg olabilir. Bu kriterlere dikkat ederek hem çamaşırlarınızı hem de makinenizi koruyabilirsiniz. Aksi halde çamaşır makinenizin tamburu zarar göreceği gibi çamaşırlarınız da yıpranacaktır.

Çok fazla deterjan kullanmak



Fazla deterjan kullanarak daha fazla temizlik yapacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aşırı deterjan kullanımı, çamaşırlarda yıpranmaya ve solmaya yol açmaktadır. Normalden fazla deterjan kullandığınızda sadece çamaşırlarınıza değil, aynı zamanda makinenize de zarar vermektedir. Özellikle soğuk suyla yıkama yapıldığında erimeyen deterjan kalıntıları gözeneklerde tortulanmaya yol açar. Bu da çamaşır makinesinin bozulmasına neden olur.

Soğuk su kullanmakta makineye zarar veriyor



Narin çamaşırlar için soğuk suyla yıkama işlemi yapılmaktadır. Bu durum makinenin temizlenmesini engeller. Genellikle soğuk suyla yıkama yapanların ayda bir defa makineyi boş olarak sıcak suda çalıştırmaları gereklidir

Yıkama filtresi kullanmamak

Çamaşır makinesine atılan pullu ve boncuklu giysilerden kopan parçalar çamaşır makinesinin mekanizmasına zarar verebiliyor. Kopça, kanca ve buna benzer kopabilecek parçaları olan giysileri çamaşır makinesine atarken yıkama filtresi kullanılmalıdır.

Kıyafetleri bekletmek yanlışından vazgeçmelisiniz !

Öte yandan temizlik uzmanlarının çok önemli bir uyarısı var. Yıkanan kıyafetleri çamaşır makinesinde bekletmekte makineye zarar veriyor.

Makinenin küf kokmasına, kıyafetlerin ise temizliğine zarar veriyor.

Makine içerisinde bekleyen kıyafetler oluşan nem nedeniyle makinenin ömrünü büyük ölçüde kısaltıyor. Makineniz yıkamayı tamamlar tamamlamaz kıyafetleri çıkarıp asmak gerekiyor.

Böylelikle kıyafetleriniz ve makinenizde oluşacak kötü kokuyu önlemeniz mümkün oluyor.