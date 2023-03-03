Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike

Pilav pişirirken dikkat etmeniz gereken uyarı. Tüm aşçılar pilav pişiren herkesi uyarıyor! İşte bilmeniz gerekenler

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Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike

Pilav pişirme yöntemini sizi hasta edebilir ve hatta imkansız demeyin ama sizi öldürebilir. Yeni araştırmanın sonucunu görünce pilav yönteminizi bir kez daha gözden geçirmeniz gerekecek.

Haber7'de yer alan bilgilere göre; Pilavınız yeterince lezzetli oluyorsa, pilav pişirme şeklinizde hiçbir problem olduğunu düşünmüyorsunuzdur.  Ancak yapılan araştırmaya göre, pilavı yanlış pişiriyor olabilirsiniz. Uzmanlar, pilav pişirirken yeteri kadar su kullanmamanın kalp krizi, kanser ve daha pek çok hastalığa neden olduğunu söylüyor.

Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike - Resim : 1

Bol suda pişirmek, tahılları arsenikten arındırarak her türlü kimyasal zehirlenme ihtimalini önlüyor. Pirinci bir gece önceden suda bekletmek toksin seviyesini %80'e kadar azaltıyor. Arsenik, endüstriyel atıklar ve geçmişte kullanılan böcek ilaçları yoluyla pirince bulaşıyor. Profesör Andy Meharg, pilavı 3 farklı şekilde pişirerek kimyasal seviyesini test etti.

İlk olarak 2'ye 1 oranında su kullandı. Pişirme sırasında su tamamen emildi. Su oranını 5'e yükseltmek arsenik seviyesini yarıya kadar düşürürken, bir gece önceden ıslatmak toksinin çoğunu yok etti.

DOĞRU PİLAV PİŞİRME YÖNTEMİ

Peki pilav pişirirken nelere dikkat edilmeli? Tane tane ve sağlıklı pilavın tarifi nasıldır? Gerçek Gündem'in derlediği bir içerikte; Kıvamı asla şaşmayan pilavın tarifi paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o tarif

Malzeme listesi;

2 su bardağı pilavlık pirinç (Kaliteli mahsül)

2-3 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su (et suyu-tavuk suyu)

Tuz

Sağlıklı ve Lezzetli Pilav tarifi

*Öncelikle, pirinci ayıklayın ve 1 gece önceden suda bekletin. Sonrasında süzgece koyun, nişastası akana kadar 2 -3 kere suyla yıkayın. Sonra Ilık suda ıslatıp 10 dakika kadar daha bekletin, tekrar bol suyla yıkayıp yeterince süzün. Kullanacağınız suyu kaynatın ( et suyu ya da tavuk suyu da olabilir ) Bu aşamadan sonra, tencerede tereyağını eritin ve pirinç ilave edin, pirinçler birbirine yapışmayacak kıvama gelene kadar kavurun. Tereyağı yoksa zeytinyağıyla pilavı pişirebilirsiniz. 

Sıcak suyu ilave edip ve tuzu da bu aşamada ilave edin. Bir müddet yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlar başlamaz ise kısık ateşte pilavı pişirmeye devam edin. Suyunu çekince altını kapatın ve 5-10 dakika kadar pilavı dinlendirin. Son aşamada pilavı karıştırarak servis edin..

LEZZETLİ PİLAVIN PÜF NOKTASI

Kullandığınız içme suyu ya da et/tavuk suyunun sıcak olmasına dikkat edin ve kullandığınız pirinci pişirme işlemi öncesinde mutlaka  ılık suda bekletin.

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