Yargı dizisi bitiyor! Yerine gelen yeni diziyi Kanal D duyurdu

Kanal D ekranlarında iki sezondur yayınlanan Yargı dizisinin final yapacağı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Kanal D ekranlarında yeni bir dizi yayınlanacak. Kadrosunda iddialı isimlerin bulunduğu dizinin büyük ses getirmesi bekleniyor.

Dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar”dan uyarlanan dizide Burcu Özberk ve Gökhan Alkan başrolü üstlenecek.

Burcu Özberk, Deniz karakterine hayat verecek. Gökhan Alkan ise Ateş olarak izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin diğer önemli karakterlerinden Zeynep’i Selin Şekerci canlandırırken; Özgün Karaman, Ali olarak kadroya dahil oldu.

Cevdet Mercan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Kraliçe”nin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alacak.

CAMDAKİ KIZ İÇİN FİNAL SESLERİ

Öte yandan Perşembe akşamları ekrana gelen Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisinin de final yapması bekleniyor.

Haziran ayında final yapması beklenen Camdaki Kız dizisinden önümüzdeki günlerde bazı ayrılıklar da yaşanacak. Ayrılacak oyuncular arasında Tamer Levent ve Devrim Yakut ilk sırada yer alıyor. Başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu'nun ayrılacağı öne sürülse de bu iddia henüz doğrulanmadı.