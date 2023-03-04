Optik illüzyon testi: Gizli 10 yüzü 25 saniye içinde bulabilir misiniz?

Optik illüzyon testleri sayesinde gözlem gücünüzü artırabilirsiniz. Bu testler, size farklı bir açıdan bakmayı öğretir. Böylece daha iyi sonuç elde edebilirsiniz. Konsantrasyon gücünüzün artmasını sağlayan bu testlerle, her nesneyi başkalarından çok daha önce fark edebilmek yeteneği kazanırsınız.

GİZLİ 10 YÜZÜ 25 SANİYEDE BULABİLİR MİSİNİZ?

Size sunduğumuz bu resme ilk bakışınızda sıradan bir kişi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak dikkatli bakacak olursanız bu resmin içinde 10 adet gizli yüz saklı. Amacınız tüm bu yüzleri 25 saniye içinde tespit etmek olmalı. Tabi ki uzun süre incelerseniz 10 yüzü rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama amaç kendinizi zorlayarak kısa süre içinde yüzleri tespit etmek.

1914 yılında The Duluth Herald'da yayınlanan bu illüstrasyon, 10 gizli yüzü başarılı bir şekilde resmin içine saklamayı başarıyor. Gözlem yeteneği güçlü olan kişiler hızlı bir şekilde saklı yüzleri hemen bulabiliyor. Hazırsanız süreyi başlatıp yüzleri tespit etmeye odaklanın. Bulamazsanız yanıtı her zamanki gibi aşağıda sizlerle buluşturmuş olacağız.

GİZLİ 10 YÜZÜ 25 SANİYEDE BULAMADIYSANIZ İŞTE YANITI

Resimdeki yüzleri bulamadıysanız birlikte tek tek ortaya çıkaralım ister misiniz? Testi bitirdiyseniz ve başarı elde edemediyseniz o zaman devreye biz girelim. Görüntüyü döndürmek, diğer yüzleri tespit edebilmeniz için yeterli olacaktır. Bir yüz resimde çok net olarak görülen yüz olurken, resimdeki erkeğin saçlarında 2 kişi gizli. Boynuna bağladığı fularda da 3 yüz gizli. İşte detaylı şekilde gizli yüzler: