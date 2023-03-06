Yargı dizisinden üzücü haber. Artık ekranda göremeyeceksiniz

Pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ederken, sevilen diziden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Haziran ayında dizinin final yapacağı konuşulurken bir kötü haber daha geldi.

Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz AK dizinin kadrosuna veda etti.

BAŞROL SEVİYESİNE GELMİŞTİ

Dizinin başrol oyuncularının normalde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu biliniyor. Ancak Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Pars karakteri daha fazla öne çıkmış ve seyirciler tarafından çok sevilmişti.

AYRILIĞIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Öte yandan Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrılığıyla ilgili bazı iddialar gündeme gelmişti. Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrılığıyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları yazdı;

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinin yapım şirketi Ay Yapım açıklama yaptı. Yapım şirketi Ak'ın sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Savcı Pars karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'tan da bir açıklama geldi. Ak “Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı, anlayışla karşılayan Ay Yapım ile ekibe teşekkür ederim. Sağlığımla alakalı uzun vadede endişe edilecek bir durum yoktur” dedi.